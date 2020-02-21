Минздрав разрешает: названы импортные лекарства, которые можно будет ввозить без регистрации

До сих пор в нашу страну можно было ввозить не зарегистрированные в РФ импортные лекарства только для личного пользования. При этом для ввоза сильнодействующих препаратов нужно иметь при себе рецепт.

Врачи, представители пациентских и благотворительных организаций давно говорили о том, что нужны послабления для закупки лекарств, в которых нуждаются тяжелобольные. Далеко не все необходимые им зарубежные препараты зарегистрированы в России или имеют подходящие пациентам аналоги. А процесс государственной регистрации дело долгое и затратное, не все производители хотят этим заниматься. В итоге в прошлом году возникали перебои с лекарственным обеспечением, из-за которых особенно страдали дети, больные эпилепсией, и взрослые пациенты с сильными болями.

Чтобы исправить ситуацию, в декабре был принят закон, разрешающий правительству России закупать не зарегистрированные у нас импортные лекарства. При условии, что врачебная комиссия поликлиники или больницы приняла решение об их необходимости для пациента. На днях Минздрав утвердил список таких препаратов из числа наркотических и психотропных лекарств.

Приказ ведомства вступает в силу с 1 марта. Он разрешает правительству закупки пяти видов препаратов для лечения эпилепсии и оказания паллиативной помощи (то есть для поддержания жизни неизлечимо больных). Это лекарства «Диазепам» (ректальный раствор), «Мидазолам», «Клобазам», «Лоразепам», «Фенобарбитал» (эликсир, раствор для инъекций).

Чтобы узнать, как получить такие препараты на практике, пациентам и их родственникам нужно обращаться во врачебную комиссию своей поликлиники (больницы).