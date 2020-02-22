Анекдоты: Любовный треугольник не подчиняется законам геометрии. Все углы в нем могут быть тупыми
- Ого, сколько кнопок и лампочек! А педали где? А чего это у руля верх отломан?
- Скажите, а вы точно пилот?
* * *
- Почему ваш банк отказал мне в кредите на открытие бизнеса?
- А что за странный такой бизнес-план из одного пункта «Покупка 1 000 000 лотерейных билетов»?
* * *
Жизнь электрика Василия была настолько скучна и однообразна, что, когда он падал со столба, перед его глазами в обратном порядке пронеслись лишь восемь метров столба.
* * *
В такие морозы птичкам необходима наша помощь. Поэтому я сегодня оставила в кормушке во дворе пятьсот рублей…
* * *
- Девушка, вас уже пригласили на следующий танец?
- Ой, нет еще. Я свободна!
- Подержите тогда мою кружку пива...
* * *
Настоящий байкер, катаясь без шлема, может различить на вкус до 30 видов насекомых.
* * *
- Ты видел индийский фильм ужасов?
- Да, ничего особенного!
- Что, так же пляшут и поют?
- Да, только совсем ужасно!
* * *
Все-таки жизнь нынче стала намного проще.
Лет пятьдесят назад, чтобы уронить телефон в унитаз, пришлось бы сначала оторвать его от стены.
* * *
- Скидываемся по 100 рублей.
- На что?
- На день рождения Димы.
- Какого Димы?! У нас нет Дим!
- Да... не прокатило...
* * *
Должник был очень милым, поэтому коллектор включил на утюге деликатный режим.
ИСТОЧНИК KP.RU