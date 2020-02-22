Анекдоты: Любовный треугольник не подчиняется законам геометрии. Все углы в нем могут быть тупыми

- Ого, сколько кнопок и лампочек! А педали где? А чего это у руля верх отломан?

- Скажите, а вы точно пилот?

* * *

- Почему ваш банк отказал мне в кредите на открытие бизнеса?

- А что за странный такой бизнес-план из одного пункта «Покупка 1 000 000 лотерейных билетов»?

* * *

Жизнь электрика Василия была настолько скучна и однообразна, что, когда он падал со столба, перед его глазами в обратном порядке пронеслись лишь восемь метров столба.

* * *

В такие морозы птичкам необходима наша помощь. Поэтому я сегодня оставила в кормушке во дворе пятьсот рублей…

* * *

- Девушка, вас уже пригласили на следующий танец?

- Ой, нет еще. Я свободна!

- Подержите тогда мою кружку пива...

* * *

Настоящий байкер, катаясь без шлема, может различить на вкус до 30 видов насекомых.

* * *

- Ты видел индийский фильм ужасов?

- Да, ничего особенного!

- Что, так же пляшут и поют?

- Да, только совсем ужасно!

* * *

Все-таки жизнь нынче стала намного проще.

Лет пятьдесят назад, чтобы уронить телефон в унитаз, пришлось бы сначала оторвать его от стены.

* * *

- Скидываемся по 100 рублей.

- На что?

- На день рождения Димы.

- Какого Димы?! У нас нет Дим!

- Да... не прокатило...

* * *

Должник был очень милым, поэтому коллектор включил на утюге деликатный режим.