2020-02-22T10:29:10+03:00
Спорт

Полиция Италии проводит обыски в номерах у Логинова и других российских биатлонистов

У Александра Логинова изъяли компьютер и телефон [обновляется]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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У биатлониста Александра Логинова изъяли личные вещиУ биатлониста Александра Логинова изъяли личные вещиФото: REUTERS
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Утром в субботу, 22 февраля, полиция Италии нагрянула с обысками в номера отеля, где остановилась сборная России по биатлону.

По словам комментатора Дмитрия Губерниева, который стал очевидцем случившегося, у спортсмена Александра Логинова изъяли телефон и компьютер.

"Срочно, обыски в отеле сборной России по биатлону!!! Изъяты комп и телефон Логинова, силовики приехали в 6 утра", - написал он у себя на странице в Instagram.

У Александра Логинова изъяли компьютер и телефон

У Александра Логинова изъяли компьютер и телефон

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Обыски в номерах сборной прошли утром в субботу
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Почему полиция нагрянула к биатлонистам?

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил в эфире Матч ТВ, что международный союз биатлонистов обратился в полицию Италии из-за того, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится на чемпионате мира по чужой аккредитации.

Российские биатлонисты едут в полицейское управление.

Что говорит сам Логинов?

- Проснулись от того, что открыли дверь. То есть даже не стучали. Нас просили сидеть на месте, мы смотрели, как рылись в вещах. Это был запрос от IBU. Забрали телефон и личные вещи. Ничего толком не сказали. Меня все сильно расстраивает. Не хочу, чтобы все замяли просто так, это не беспредел, но близко. Мы не сломаемся, у нас не такой менталитет, - сказал Александр Логинов в эфире Матч ТВ.

Какие соревнования должны быть сегодня?

В итальянском Антхольце продолжается чемпионат мира по биатлону. Сегодня должны состояться женская и мужская эстафеты. В состав мужской команды были заявлены Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов. Гонка должна начаться в 16.45 по московскому времени.

Пока что на этом ЧМ российские спортсмены взяли две медали: золото и бронзу. Обе завоевал Александр Логинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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