Полиция Италии проводит обыски в номерах у Логинова и других российских биатлонистов
Утром в субботу, 22 февраля, полиция Италии нагрянула с обысками в номера отеля, где остановилась сборная России по биатлону.
По словам комментатора Дмитрия Губерниева, который стал очевидцем случившегося, у спортсмена Александра Логинова изъяли телефон и компьютер.
"Срочно, обыски в отеле сборной России по биатлону!!! Изъяты комп и телефон Логинова, силовики приехали в 6 утра", - написал он у себя на странице в Instagram.
У Александра Логинова изъяли компьютер и телефон
Почему полиция нагрянула к биатлонистам?
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил в эфире Матч ТВ, что международный союз биатлонистов обратился в полицию Италии из-за того, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится на чемпионате мира по чужой аккредитации.
Российские биатлонисты едут в полицейское управление.
Что говорит сам Логинов?
- Проснулись от того, что открыли дверь. То есть даже не стучали. Нас просили сидеть на месте, мы смотрели, как рылись в вещах. Это был запрос от IBU. Забрали телефон и личные вещи. Ничего толком не сказали. Меня все сильно расстраивает. Не хочу, чтобы все замяли просто так, это не беспредел, но близко. Мы не сломаемся, у нас не такой менталитет, - сказал Александр Логинов в эфире Матч ТВ.
Какие соревнования должны быть сегодня?
В итальянском Антхольце продолжается чемпионат мира по биатлону. Сегодня должны состояться женская и мужская эстафеты. В состав мужской команды были заявлены Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов. Гонка должна начаться в 16.45 по московскому времени.
Пока что на этом ЧМ российские спортсмены взяли две медали: золото и бронзу. Обе завоевал Александр Логинов.
ИСТОЧНИК KP.RU