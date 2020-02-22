Власти Ленобласти в 10 раз снизят плату за аренду памятников культуры при их реставрации

Глава Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление о снижении платежей для арендаторов объектов культурного наследия, если те будут инвестируют средства в реставрацию зданий, в десятикратном размере. При этом срок льготных платежей, по словам губернатора, будет зависеть от суммы вложенных средств.

Размер льготной ставки аренды и срок, в течении которого этой ставкой можно пользоваться, будет рассчитываться по формуле: она учитывает объем вложенных арендатором средств в реконструкцию или реставрацию. В целом предусмотрена возможность уменьшения стоимости аренды до 90%.

Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия- это непременные условия получения льготы по аренде. При этом реконструкция или ремонт здания должны отвечать требованиям законодательства в области государственной охраны объектов культурного наследия, в частности, обязательно наличие заключения строительно-технической экспертизы об объеме и стоимости выполненных работ, подготовленных экспертной организацией. Еще одним условием получение льготы является отсутствие задолженности по аренде.

По данным комитета по культуре Ленинградской области, на территории региона сохранились 3 тыс. 583 памятника истории и культуры. Среди них несколько ансамблей крепостей: в Приозерске, Шлиссельбурге, Ивангороде, с. Копорье Ломоносовского района, крепость г. Выборга. Также здесь расположены ансамбли монастырей: Троицко-Александро-Свирского (XVI-XIX вв.) в поселке Старая Слобода Лодейнопольского района, Большого Успенского (XIII-XVI вв.) в Тихвинском районе, Троицко-Зеленецкого (начало XIX в.).