2020-02-22T21:04:19+03:00
Спорт

Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри 22 февраля 2020: прямая онлайн-трансляция боя за звание чемпиона мира по версии WBC

Бокс. Бой в супертяжелом весе, Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри 22 февраля 2020. Прямая онлайн-трансляция боя состоится утром по московскому времени 23 февраля 2020 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер снова подерутся.Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер снова подерутся.Фото: REUTERS
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В Лас-Вегасе, штат Невада, 22 февраля на ринг MGM Grand выйдут на бой за звание чемпиона мира по версии WBC американец Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри. Это будет вторая встреча этих боксеров - 1 декабря 2018 года эти боксеры попытались разыграть титул, но судьи зафиксировали ничью. "КП" рассказывает о главных деталях предстоящего боя Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри 22 февраля 2020.

Когда пройдет бой Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри 22 февраля 2020

Бой Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри состоится вечером 22 февраля 2020 года по московскому времени. Из-за разницы в часовых поясах в России это будет 7 часов утра 23 февраля.

Время начала боя Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри 22 февраля 2020

Бой между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри стартует примерно после 07-00 по московскому времени 22 февраля 2020 в Неваде.

Счет боев Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри перед боем 22 февраля 2020

Деонтей Уайлдер провел 43 поединка на профессиональном уровне. На его счету - 42 победы, 41 - нокаутом, 1 раз бой завершился вничью. У Тайсона Фьюри 30 боев, 29 раз он одержал победы, 20 - нокаутом, в 1 бою была ничья.

Прогноз на бой Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри 22 февраля 2020

Деонтей Уайлдер одержат победу над Фьюри.

Место боя Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри 22 февраля 2020

Бой Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри 22 февраля 2020 пройдет в рамках большого вечера бокса в «MGM Grand» в Лас-Вегасе, штат Невада.

Прямая онлайн-трансляция боя Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри 22 февраля 2020

Проследить за ходом боя Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри можно будет в прямом эфире канала РЕН-ТВ, начиная с 07:00 по московскому времени 23 февраля 2020 года. Старт трансляции на KP.RU - с 6:00 по московскому времени 23 февраля 2020 года.

Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри 22 февраля 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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