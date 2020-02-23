ЧМ по биатлону 2020 Антхольц. Масс-старт 15 км. Мужчины. Прямая онлайн-трансляция гонки 23 февраля 2020

В последний день чемпионата мира пройдут две финальные гонки. У сборной России самые большие ожидания - от мужского масс-старта. На этом турнире отлично себя показал наш лидер Александр Логинов. Он выиграл спринт и стал третьим в преследовании, в эстафете поднял нашу команду на 4 место благодаря удачному этапу. И вот - финальное испытание. 30 лучших по рейтингу спортсменов выйдут на старт гонки на 15 километров с 4 огневыми рубежами. Это будет гонка с общего старта всех 30 участников.

У нас - три представителя в этой гонке. Александр Логинов будет под номером 1, Матвей Елисеев получил номер 13, а у Никиты Поршнева - номер 23.

Топ-лидеры сезона в стартовом протоколе - после нашего Логинова. Мартен Фуркад - третий, Йоханнес Бе - пятый. Француз Эмильен Жаклен, тоже бывший не последним на этом ЧМ - второй.

Официально время старта масс-старта у мужчин на чемпионате мира по биатлону 2020 - в 17:00 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию последней гонки чемпионата мира.