2020-02-22T21:21:43+03:00
Спорт

ЧМ по биатлону 2020 Антхольц. Масс-старт 15 км. Мужчины. Прямая онлайн-трансляция гонки 23 февраля 2020

Мужчины выходят на старт последней гонки на мировом первенстве в Италии
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Логинов 23 февраля выйдет на старт финальной гонки чемпионата мира 2020.Александр Логинов 23 февраля выйдет на старт финальной гонки чемпионата мира 2020.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В последний день чемпионата мира пройдут две финальные гонки. У сборной России самые большие ожидания - от мужского масс-старта. На этом турнире отлично себя показал наш лидер Александр Логинов. Он выиграл спринт и стал третьим в преследовании, в эстафете поднял нашу команду на 4 место благодаря удачному этапу. И вот - финальное испытание. 30 лучших по рейтингу спортсменов выйдут на старт гонки на 15 километров с 4 огневыми рубежами. Это будет гонка с общего старта всех 30 участников.

У нас - три представителя в этой гонке. Александр Логинов будет под номером 1, Матвей Елисеев получил номер 13, а у Никиты Поршнева - номер 23.

Топ-лидеры сезона в стартовом протоколе - после нашего Логинова. Мартен Фуркад - третий, Йоханнес Бе - пятый. Француз Эмильен Жаклен, тоже бывший не последним на этом ЧМ - второй.

Официально время старта масс-старта у мужчин на чемпионате мира по биатлону 2020 - в 17:00 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию последней гонки чемпионата мира.

ЧМ по биатлону 2020 Антхольц. Масс-старт 15 км. Мужчины..

ИСТОЧНИК KP.RU

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