2020-02-23T06:55:35+03:00
Спорт

Команде НХЛ из-за травмы двух вратарей пришлось поставить в ворота водителя. И она выиграла

"Каролина" с Дэвидом Эйрсом на последнем рубеже обыграла "Торонто" со счетом 6:3
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Ставший легендой вратарь Дэвид Эйрс "Каролины".Ставший легендой вратарь Дэвид Эйрс "Каролины".Фото: REUTERS
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В матче регулярного чемпионата НХЛ в Торонто между местным клубом "Мэйпл Лифс" и "Каролиной Харрикейнз" произошел невероятный случай. Сразу два вратаря гостей получили травмы по ходу игры. Это - Петр Мразек и Джеймс Раймер. Оба не смогли продолжить игру. И тогда на лед вышел 42-летний водитель ледозаливочной машины Дэйв Эйрс.

Дебют водителя ледозаливочной машины в НХЛ.42-летний Дэвид Эйрс стал героем встречи "Каролины" и "Торонто"

Эйрс вышел на лед у "Каролины" как "экстренный" вратарь в 42 года при счете 3:1 в пользу "ураганов". Он никогда не играл на профессиональном уровне и только в сезоне 2014/2015 годов Эйрс провел восемь игр в одной из любительских североамериканских лиг. Дэйв пропустил две шайбы сразу же. Но в дальнейшем команде удалось добыть победу в этой встрече. Итоговый счет поединка - 6:3 в пользу "Каролины Харрикейнз". И после финального отбитого Эйрсом броска вся команда бросилась обниматься с "экстренным" вратарем.

Победный финал матча "Каролина" - "Торонто".

В составе победителей шайбы забросили Лукас Уолмарк (26-я минута), Нино Нидеррайтер (30), Уоррен Фогеле (31, 41), Теуво Терявяйнен (34) и Мартин Нечас (44). У проигравших отличились Александр Керфут (20), Джон Таварес (34) и Пьер Энгваль (36).

"Каролина" после этого случая в своем официальном фан-шопе даже выпустила хоккейный свитер с номером "90" и фамилией "Эйрс". Дэвид стал первой звездой матча. Он отбил 8 из 10 бросков по своим воротам. Согласно условиям контракта Эйрса, он получит 500 долларов и победный хоккейный свитер.

- Вообще-то я сидел у себя в кабинете, когда получил сообщение на телефон - "Готовься, ты будешь нужен". И после этого вошел представитель команды и сказал "Тебе лучше бы одеваться, ты идешь на арену". Я был шокирован, но мне это понравилось. Парни были великолепны. Один из хоккеистов сказал мне: "Значит так, нам все равно, если ты пропустишь 10 шайб. Просто развлекайся". И я успокоился, все было здорово, - сказал Эйрс после матча в интервью пресс-службе НХЛ.

Благодаря этой победе "Каролина" теперь набрала 74 очка и занимает 7 место в Восточной конференции после 61 игры. А вот проигравший "Торонто" идет на 9 месте - 72 очка после 63 встреч.

Следующая игра у "Каролины" 26 февраля дома против "Далласа", "Торонто" в этот же день встретится с "Тампой Бэй".

ИСТОЧНИК KP.RU

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