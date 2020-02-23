"Если у него что-то найдут, будет хорошо". Норвежские биатлонисты после обысков травят Логинова

В сборной Норвегии по биатлону были удивлены новостям об обысках в команде России. И тем не менее, слов поддержки в адрес наших у скандинавов не нашлось. Братья Йоханнес и Тарьей Бе, как и Йоханнес Дале, дали свои комментарии по поводу случившегося накануне. Но в их словах был по-прежнему холод и никакой теплоты в адрес своего коллеги:

- Вся наша команда сегодня рано проснулась, узнав о полицейском рейде. Не думаю, что такие действия правоохранителей являются случайными. Безусловно, такие новости убивают чемпионат мира. Особенно когда они появляются не впервые. Конечно, мы все устали от таких вещей, но, с другой стороны, здорово, что власти держат такие вопросы на контроле, - говорит Йоханнес Дале.

Дале уже не первый раз открыто "наезжает" на Логинова, который в этом сезоне выступает лучше него. Но в этот раз слова коллеги-биатлониста выглядят излишне резко:

- Сложно сказать, могла ли полиция что-то найти во время рейда. Не знаю точно, что именно они делали в номерах. Слышал, что конфисковали некоторые телефоны. Наверное, проверяли звонки. Не знаю, но если они что-то найдут, это будет хорошо для спорта, - говорит Дале в интервью TV2.

А вот Йоханнес Бе, который на трассах Кубка мира иногда проигрывает Логинову, предположил, что у полицейских были какие-то свои причины для обысков в отеле сборной России:

- Вероятно, у полиции были причины для такого рейда. Мы, спортсмены, знаем не больше, чем вы, журналисты. Было бы глупо искать то, информации о чём у тебя нет. Надеюсь, мы получим дополнительную информацию, - приводит слова Бе портал VG.

А вот старший брат Йоханнеса, Тарьй Бе, пошел дальше в своих рассуждениях. И рискнул предположить, что проблемы с аккредитацией тренера Александра Логинова не стали причиной для вмешательства полиции в жизнь нашей команды. Было что-то еще. Но что - не уточнил:

- Не знаю причин полицейского рейда, хотелось бы знать побольше фактов. Понятия не имею, что произошло. Проблемы с аккредитацией у тренера Логинова? Не думаю, что именно это стало причиной вмешательства полиции — для такого рейда нужны куда более веские причины, - сказал Бе журналистам VG.

Надо сказать, что после первой победы Логинова на чемпионате мира 2020 именно братья Бе сказали странную фразу. Мол, раз Александр был слаб по ходу сезона, а сейчас выиграл, то такая победа выглядит странно. Хотя сам же Логинов сказал на пресс-конференции, что его весь сезон мучала травма руки, из-за которой он не смог спокойно подготовиться к сезону.

И лишь нашелся один норвежец, который потребовал доказательств у полиции. Ибо ну не делаются такие дела просто так:

- Надеюсь, у них есть серьезные доказательства. В Норвегии, например, такие рейды просто так не делаются. В других европейских странах, видимо, не так все серьезно, так как полиция уже не первый раз устраивает подобное во время соревнований. Врываться в комнату Логинова в отеле в важнейший соревновательный день – надеюсь, у них были веские причины для этого, - сказал Ветле Шостад Кристиансен в интервью Dagbladet.

В воскресенье, 23 февраля, у мужчин - последняя гонка на чемпионате мира. В 17:00 по московскому времени пройдет масс-старт у мужчин.