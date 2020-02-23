Квентин Тарантино впервые стал «молодым отцом» в 56 лет

Режиссер «Криминального чтива» Квентин Тарантино впервые за свои 56 лет познает радости отцовства. Его супруга, дочь автора хита «Дива-ля вива» Цвика Пик, Даниэла 22 февраля родила Тарантино сына.

Мальчик появился на свет в Израиле, ведь Даниэла является гражданкой этой страны и хотела, чтобы наследник тоже имел гражданство по праву рождения, сообщает издание TMZ. Для нее, как и для Тарантино, это первый ребенок. Разница в возрасте между супругами около 20 лет. И, кстати, именно Даниэла была инициатором того, чтобы их отношения переросли в брак.

В 2018 году она поставила возлюбленному ультиматум – либо свадьба и дети, либо «прощай, Квентин». Квентин согласился расстаться с 60-летней жизнью холостяка и сыграл свадьбу с моделью. Режиссеру приписывали романы со многими женщинами Голливуда - Мирой Сорвино, Джулией Дрейфус, Кэти Грифиин, но ни одной из них не удалось затащить холостяка под венец.

Познакомились они, кстати, на премьере фильма «Бесславные ублюдки» в 2009 году в Израиле. Даниэла пик была в числе приглашенных гостей. Режиссер сразу же заметил эффектную брюнетку в толпе, вскоре он пригласил ее переехать в Лос-Анжелес.

Как назовут наследника Квентин и Даниэла рассказывать не стали. Вскоре мама и малыш должны вернуться домой в Лос-Анжелес.