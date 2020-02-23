2020-02-23T18:18:32+03:00
Спорт

Русский лыжник Большунов, проиграв норвежцам гонку, со злости порвал на себе майку со стартовым номером

В последней гонке "Ски-Тура" наш спортсмен потерял лидерство в общем зачете
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Лыжник Александр Большунов разорвал на финише свою форму. Фото: EPAЛыжник Александр Большунов разорвал на финише свою форму. Фото: EPA
Изменить размер текста:

В норвежском Тронхейме в воскресенье, 23 февраля, прошла последняя гонка многодневного "Ски Тура". Россиянин Александр Большунов ушел на 30-километровую дистанцию лидером, имея 30 секунд отрыва от Пола Гольберга из сборной Норвегии. Казалось, что ничего не сможет помешать нашему спортсмену одержать победу в престижной лыжной многодневке. Однако нашлась неожиданная причина. Наша сервис-бригада не смогла как следует подготовить лыжи к этой гонке и в итоге Большунова опередили все возможные конкуренты.

Александр, который в этом сезоне просто рвет всех соперников в общем зачете Кубка мира, в Тронхейме приехал к финишу только на седьмой позиции. Он проиграл 1 минуту и 41 секунду победителю. А впереди него оказались сразу шесть норвежских лыжников.

В интервью Langrenn выигравший гонку Гольберг признался, что не был рад такому исходу гонки:

- Когда понял, что у Большунова не катят лыжи, то подумал: «Жаль, что все решится вот так. Мы-то решили поменять лыжи буквально перед стартом и это поменяло все.

Наш спортсмен отреагировал крайне эмоционально на итог гонки. Сразу же после финиша Александр Большунов порвал свой стартовый биб, то есть майку с номером. И швырнул в сторону те лыжи, которые стали причиной его поражения в гонке.

Наш тренер Юрий Бородавко после гонки покаялся в большой ошибке:

- Конечно, хотелось побороться за победу. Но Кубок мира продолжается. То, что Клебо финишировал перед Сашей и не смог собрать больше очков, хорошо. Борьба продолжается. Пусть это будет самой страшной гонкой, которую мы могли провести, - заявил тренер в интервью "Р-Спорт".

После "Ски Тура" спортсменам предстоит выяснять отношения дальше в Кубке мира. На следующих выходных лыжников ожидает этап в финском городе Лахти - гонки пройдут 29 февраля и 1 марта. В первый день - гонки с раздельного старта, а спустя сутки - эстафеты у мужчин и женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сборная России по баскетболу в домашнем матче встречается с Северной Македонией. Прямая онлайн-трансляция
Баскетбол, матч Россия - Северная Македония 23 февраля 2020. Прямая он-лайн-трансляция из УДС "Молот" состоится 23 февраля 2020. Составы команд, прогнозы на отборочный матч чемпионата Европы по баскетболу между сборными России и Северной Македонии.
Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри 22 февраля 2020: прямая онлайн-трансляция боя за звание чемпиона мира по версии WBC
Бокс. Бой в супертяжелом весе, Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри 22 февраля 2020. Прямая онлайн-трансляция боя состоится утром по московскому времени 23 февраля 2020 года
Новости 24
Трамп заявил, что лично подпишет мирное соглашение с талибами*
«Это фейк»: Военный источник опроверг информацию об «остановке» самолетами ВКС РФ турецкой колонны в Сирии
Путин заявил, что Россия будет изобличать любые попытки исказить историю Великой Отечественной
Путин: армия и флот будут оснащаться новейшим вооружением, в том числе лазерным
Армани на Неделе моды в Милане проведёт показ без публики из-за коронавируса
«Безопасность России в надёжных руках»: Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества
Турция и Афганистан закрывают границу с Ираном из-за коронавируса
«Аваков – черт»: около ста человек собрались у офиса Зеленского с требованием отставки главы МВД
На Украину не пустили двух прибывших для проведения лекций россиян
Эвакуированной под Полтаву иностранке вызвали скорую
Песков сообщил, что Турция не выполнила сочинские соглашения по Сирии
NHK: Умер третий пассажир лайнера Diamond Princess
Москва и Анкара ведут переговоры о возможных расчетах в рублях на турецких курортах
В Иране от коронавируса погибли уже 18 человек
Число заразившихся коронавирусом в Италии увеличилось до 113 человек: за сутки диагноз подтвердили еще у 34 пациентов
Путин возложил цветы к Могиле неизвестного солдата
Четверо взрослых и трое детей погибли при землетрясении на востоке Турции
В России почти 11 тысяч человек находятся под контролем из-за коронавируса
Погода в Москве побила пять рекордов за одну неделю
Эвакуированных россиян с корабля Diamond Princess ждет двухнедельный карантин
При запуске самодельной ракеты погиб инженер Майк Хьюз по кличке "безумный Майк"
Число погибших от коронавируса в Южной Корее увеличилось до четырех человек