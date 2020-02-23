Русский лыжник Большунов, проиграв норвежцам гонку, со злости порвал на себе майку со стартовым номером

В норвежском Тронхейме в воскресенье, 23 февраля, прошла последняя гонка многодневного "Ски Тура". Россиянин Александр Большунов ушел на 30-километровую дистанцию лидером, имея 30 секунд отрыва от Пола Гольберга из сборной Норвегии. Казалось, что ничего не сможет помешать нашему спортсмену одержать победу в престижной лыжной многодневке. Однако нашлась неожиданная причина. Наша сервис-бригада не смогла как следует подготовить лыжи к этой гонке и в итоге Большунова опередили все возможные конкуренты.

Александр, который в этом сезоне просто рвет всех соперников в общем зачете Кубка мира, в Тронхейме приехал к финишу только на седьмой позиции. Он проиграл 1 минуту и 41 секунду победителю. А впереди него оказались сразу шесть норвежских лыжников.

В интервью Langrenn выигравший гонку Гольберг признался, что не был рад такому исходу гонки:

- Когда понял, что у Большунова не катят лыжи, то подумал: «Жаль, что все решится вот так. Мы-то решили поменять лыжи буквально перед стартом и это поменяло все.

Наш спортсмен отреагировал крайне эмоционально на итог гонки. Сразу же после финиша Александр Большунов порвал свой стартовый биб, то есть майку с номером. И швырнул в сторону те лыжи, которые стали причиной его поражения в гонке.

Наш тренер Юрий Бородавко после гонки покаялся в большой ошибке:

- Конечно, хотелось побороться за победу. Но Кубок мира продолжается. То, что Клебо финишировал перед Сашей и не смог собрать больше очков, хорошо. Борьба продолжается. Пусть это будет самой страшной гонкой, которую мы могли провести, - заявил тренер в интервью "Р-Спорт".

После "Ски Тура" спортсменам предстоит выяснять отношения дальше в Кубке мира. На следующих выходных лыжников ожидает этап в финском городе Лахти - гонки пройдут 29 февраля и 1 марта. В первый день - гонки с раздельного старта, а спустя сутки - эстафеты у мужчин и женщин.