2020-02-24T00:24:34+03:00
Общество

Антон Немцов: Мой отец хотел бы жить...

27 февраля - 5-я годовщина гибели Бориса Немцова. Теннисный турнир его памяти прошел в Дзержинске
Александр ГАМОВ@gamov1
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27 февраля - 5-я годовщина гибели Бориса Немцова. Теннисный турнир его памяти прошел в Дзержинске. Фото: архив Антона Немцова27 февраля - 5-я годовщина гибели Бориса Немцова. Теннисный турнир его памяти прошел в Дзержинске. Фото: архив Антона Немцова
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Политик был застрелен 27 февраля 2015-го, в Москве, на Большом Москворецком мосту

Накануне этой печальной даты в городе Дзержинске прошёл молодежный теннисный турнир - он был посвящён памяти первого губернатора Нижегородской области Немцова. (Борис Ефимович руководил этим регионом с 30 ноября 1981-го по 17 марта 1997 года.)

После окончания турнира я позвонил сыну политика - Антону Немцову...

- Впервые этот турнир был организован в Нижнем год назад - по инициативе чемпиона мира по боксу Андрея Гоголева, - рассказал Антон. - К сожалению, так сложилось, что тогда мы участия не приняли. А вот в организации второго турнира наша семья приняла активное участие. И мой тесть - Александр Игнатьев - побывал там, как представитель от нашей семьи.

- Чем объяснить ваше внимание к этому турниру?

Фото: архив Антона Немцова

Фото: архив Антона Немцова

- Мне важен сам факт - что это турнир памяти отца. А второе - люди мне писали, звонили - и говорили, что их очень радует, что такой турнир проводится. Это для меня - самое главное.

- А если представить - как бы к этому спортивному событию мог бы отнестись сам Борис Немцов...

- Считаю, что вопрос - некорректный.

- Извините.

- Мой отец хотел бы жить. Если рассуждать формально - он бы хотел, чтобы он был жив, и, следовательно, этого турнира бы не было.

Но - если бы, вот как бы просто оценивать - что бы он хотел, чтобы после смерти его помнили - я думаю, для него это было бы вторично. Для него было самым главным во время жизни - принести России как можно больше пользы. Это мне так кажется...

Памяти первого губернатора нижегородской области Бориса Немцова город Дзержинск....

- Каким вам запомнился отец?

- Сейчас, когда у меня в жизни возникают какие-то трудности, то я часто думаю - как бы в этой ситуации поступил мой отец. А он всегда был против какого-то либо уныния.

То есть, отец всегда считал, что. - нельзя сидеть, сложа руки - надо что-то делать, чем-то все время заниматься. Нужно всегда открывать для себя что-то новое. Успех принадлежит тем, кто всем интересуется.

Борис Немцов с сыном Антоном. 28 сентября 2007-го. Фото: Игорь КУБЕДИНОВ/ТАСС

Борис Немцов с сыном Антоном. 28 сентября 2007-го. Фото: Игорь КУБЕДИНОВ/ТАСС

- А вы, Антон, сейчас чем занимаетесь?

- Я учусь в МФТИ, на кафедре технологического предпринимательства...

ИСТОЧНИК KP.RU

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