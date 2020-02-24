2020-02-24T12:52:53+03:00
Экономика

Хочешь отдохнуть? Копи! Россияне рассказали, сколько денег тратят на отпуск

Каждый шестой тратит на путешествия больше половины заработанного
Андрей ЗАЙЦЕВ
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Не важно, Крым это или Мальдивы, экономить деньги приходится на любой отпускНе важно, Крым это или Мальдивы, экономить деньги приходится на любой отпускФото: Shutterstock
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Большинство опрошенных признались, что вынуждены откладывать на путешествия значительные суммы. К такому выводу пришли специалисты онлайн-сервиса Aviasales, узнав мнение пяти тысяч своих пользователей, сообщает РИА Новости.

Не важно, Крым это или Мальдивы, экономить деньги приходится на любой отпуск. Кому-то удается съездить за 10% от доходов, а у кого-то поездка по России или за рубеж съедает почти половину денег (см. графику). В итоге на другие цели у этих людей копить не получается. Все уходит на новые впечатления.

Более того, каждый шестой признался, что тратит на путешествия больше половины заработанного. В основном это молодые люди. Одни живут с родителями и не платят за аренду квартиры и питание. Другие, в основном женщины, тратят зарплату своего партнера «на жизнь», а свою - на путешествия.

Справедливости ради, подобный опрос сложно назвать ретроспективным. Его респондентами были лишь посетители специализированного туристического ресурса. То есть любители путешествий. По данным более широкого исследования ВЦИОМ, половина россиян никуда не ездят в отпуск и проводят его дома, почти треть - на даче или садовом участке. Около 15% опрошенных путешествуют по России. И лишь 6% ежегодно отправляются за границу. В основном это жители крупных городов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Почем путешествия для россиян

Почем путешествия для россиян

ИСТОЧНИК KP.RU

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