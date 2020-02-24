2020-02-24T15:55:44+03:00
Политика

Политолог: Реформы на Украине окажутся очень чувствительны для обычных граждан. Но властям это безразлично

В незалежной заявляют, что уровень поддержки пенсионеров власти повышать не в состоянии - только снижать
Игорь ЯКУНИН
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Соцполитика Украины, как и другие аспекты — направлены на то, чтобы полностью отказаться от модели социального государстваСоцполитика Украины, как и другие аспекты — направлены на то, чтобы полностью отказаться от модели социального государстваФото: REUTERS
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Зам.министра по соцполитике Наталья Ненюченко заявила, что четыре из каждый пяти украинских пенсионеров сегодня получают пенсии ниже прожиточного уровня. При том лишь 5 % работающих граждан отчисляют средства в негосударственные пенсионные фонды. Высока теневая занятость — и на будущие пенсии идет слишком мало средств. Итог — возможное снижение пенсионных выплат украинским старикам совсем вскоре.

«КП» обратилась за комментарием к главе Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денису Денисову.

- Замминистра Украины по соцполитике заявила о неизбежности падения уровня пенсий на Украине

- Как думаете, что в голове у этой женщины? Соцполитика Украины, как и другие аспекты — направлены на то, чтобы полностью отказаться от модели социального государства. И перейти на модель более «современную», неолибертарианскую. Младореформаторы на Украине полагают, что вопросы, связанные с медицинским и соцобеспечением, обычно предоставляемым государством, пора передать в частные руки.

- Но частные собственники могут обязательства и не выполнять?

- Это модель не традиционная для нас, но логичная для современных западных государств.,

- Но не могут же оставить миллионы людей без пенсий?

- Не могут, но эти пенсии не позволят вести нормальный образ жизни. В странах ЕС в Восточной Европе у себя такое применили в 90-е - и это было болезненно. Для большинства реформы на Украине окажутся очень чувствительны - для обычных граждан. Но нынешним представителям украинских властей это безразлично.

Посмотрите последнюю социологию. У кабмина и его премьера свалился уровень доверия.

- Кому дает сигнал замминистра соцполитики?

- Не электорату. В стране нет денег. Необходимо предпринимать решения, которые хоть как то бы освобождали ресурсы доля выполнения бюджета.

- Тогда призыв - к внешним спонсорам?

- Господа спонсоры не собираются больше спонсировать напрямую эту страну , и тем более украинских пенсионеров. Сокращая соцсферу они будут высвобождать финансовые ресурсы, чтобы их перекладывать в сферы более целесообразные.

Сейчас пенсионеры в ситуации, когда они ничего сами не могут сделать — только уповать на государство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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