Политолог: Реформы на Украине окажутся очень чувствительны для обычных граждан. Но властям это безразлично

Зам.министра по соцполитике Наталья Ненюченко заявила, что четыре из каждый пяти украинских пенсионеров сегодня получают пенсии ниже прожиточного уровня. При том лишь 5 % работающих граждан отчисляют средства в негосударственные пенсионные фонды. Высока теневая занятость — и на будущие пенсии идет слишком мало средств. Итог — возможное снижение пенсионных выплат украинским старикам совсем вскоре.

«КП» обратилась за комментарием к главе Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денису Денисову.

- Замминистра Украины по соцполитике заявила о неизбежности падения уровня пенсий на Украине

- Как думаете, что в голове у этой женщины? Соцполитика Украины, как и другие аспекты — направлены на то, чтобы полностью отказаться от модели социального государства. И перейти на модель более «современную», неолибертарианскую. Младореформаторы на Украине полагают, что вопросы, связанные с медицинским и соцобеспечением, обычно предоставляемым государством, пора передать в частные руки.

- Но частные собственники могут обязательства и не выполнять?

- Это модель не традиционная для нас, но логичная для современных западных государств.,

- Но не могут же оставить миллионы людей без пенсий?

- Не могут, но эти пенсии не позволят вести нормальный образ жизни. В странах ЕС в Восточной Европе у себя такое применили в 90-е - и это было болезненно. Для большинства реформы на Украине окажутся очень чувствительны - для обычных граждан. Но нынешним представителям украинских властей это безразлично.

Посмотрите последнюю социологию. У кабмина и его премьера свалился уровень доверия.

- Кому дает сигнал замминистра соцполитики?

- Не электорату. В стране нет денег. Необходимо предпринимать решения, которые хоть как то бы освобождали ресурсы доля выполнения бюджета.

- Тогда призыв - к внешним спонсорам?

- Господа спонсоры не собираются больше спонсировать напрямую эту страну , и тем более украинских пенсионеров. Сокращая соцсферу они будут высвобождать финансовые ресурсы, чтобы их перекладывать в сферы более целесообразные.

Сейчас пенсионеры в ситуации, когда они ничего сами не могут сделать — только уповать на государство.