Елена Вяльбе: Вечером Большунов уже мог объективно общаться и разговаривать

- Елена Валерьевна, страсти немножко улеглись после вчерашней гонки? Или все бурлит еще?

- Я думаю, все это будет еще достаточно долго неприятный осадок иметь. Но все уже, безусловно, в плохой истории.

- Но почему наша команда так ошиблась, это был неправильный прогноз погоды?

- Да, мы впервые столкнулись с тем, что прогноз был абсолютно некорректным. Мы смотрели многие сайты, мы каждый раз на Кубке мира имеем информацию от разных людей, в том числе и представителей фирм, которые изготавливают парафин и мази. Они каждый час приносят новый прогноз. К сожалению, этот прогноз вчера был некорректен. Даже на норвежском сайте. Хотя, мы всегда пользуемся именно норвежским прогнозом, в любой точке мира он самый объективный и правильный.

- А сами норвежцы перестроились, потому что гонка проходила у них дома?

- Это вы у норвежцев спросите. Я не могу за них говорить ничего. Не только норвежцы, многие, может быть, бежали, изначально думая бежать ва-банк. Если бы снег закончился раньше, то наоборот они бы очень плачевно выглядели, так, как мы выглядели.

- Норвежцы побежали на лыжах без мази. Это что – на них есть какие-то насечки фрикционные на скользящей поверхности?

- Нет, это ворс поднимается на определенном месте. Это не то, что вы покупаете в магазине и катаетесь.

- С Большуновым, который так разозлился, что порвал номер на финише, говорили после гонки, Он отошел немножко?

- Да, вечером мы с ним вчера общались. Конечно, понятно, что он не мог быть веселым. Но вечером он был нормальный. Мог уже мог объективно общаться и разговаривать.

- У него все равно хороший отрыв от Клебо в общем зачете Кубка мира.

- Тур хотелось выиграть. Мы не говорим про общий зачет. Мы говорим про конкретный тур. Это и положение, и признание. Любой тур выигрываешь - некий бонус имеешь. Я думаю, надо заканчивать эту историю.

- Как вам вообще эти новые соревнования? Они жизнеспособны?

- Мы вчера разговаривали с Вегардом Ульвангом по поводу этого тура. Если он будет проходить в год, когда не будет чемпионата мира и нет Олимпийских игр, то, наверное, имеет место. Да, есть шероховатости, много претензий к размещению. Еще какие-то. Но это все может отрабатываться. Я думаю, что мы будем обсуждать весной формат и проведение.

В принципе, команды говорят, что да, интересно.

- Жалко, что Устюгов и Непряева заболели и уехали домой прямо во время «Ски тура». Это не коронавирус случаем?

- Прекратите вы! Никакой это не коронавирус. Простуда.

- Они восстановятся, побегут еще?

- У нас еще достаточно много стартов осталось. Еще целый месяц соревнований. В ближайшей гонке побежит только Наталья Непряева. Сергей приедет на 50 километров в Осло. И дальше они все должны уехать в Канаду. Еще много соревнований - Канада, Америка.

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