2020-02-24T21:58:57+03:00
Спорт

Наполи - Барселона 25 февраля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу

Футбол, матч Наполи - Барселона 25 февраля 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 25 февраля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Барселона" сыграет против "Наполи" в гостях."Барселона" сыграет против "Наполи" в гостях.Фото: REUTERS
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"Наполи" на групповом этапе Лиги Чемпионов немало пошумел, в числе прочих расправившись с английским "Ливерпулем", который в этом сезоне АПЛ еще никто не побеждал. Теперь неаполитанцы начинают свой путь в плей-офф ЛЧ с домашней игры против "Барселоны", к игре которой есть немало вопросов у многих. Но каталонцы с Месси всегда готовы к бою. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Наполи - Барселона 25 февраля 2020.

Статистика личных встреч Наполи - Барселона 25 февраля 2020

Команды никогда не играли между собой.

Прогнозы букмекеров на матч Наполи - Барселона 25 февраля 2020

Чуть больше предпочтения отдают "Барселоне".

Прогноз на матч Наполи - Барселона 25 февраля 2020

"Барселона" - фаворит этой встречи.

Время начала матча Наполи - Барселона 25 февраля 2020

Матч Наполи - Барселона 25 февраля 2020 года в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Наполи - Барселона 25 февраля 2020

Прямую видеотрансляцию матча Наполи - Барселона можно посмотреть 25 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени на Матч! Футбол 1.

Трансляция матча Наполи - Барселона 25 февраля 2020

Трансляция матча Наполи - Барселона 25 февраля 2020 года состоится в прямом эфире на Матч! Футбол 1 с 23:00 по московскому времени.

Наполи - Барселона 25 февраля 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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