2020-02-24T21:59:04+03:00
Спорт

Челси - Бавария 25 февраля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу

Футбол, матч Челси - Бавария 25 февраля 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 25 февраля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Баварию" ждет игра против "Челси"."Баварию" ждет игра против "Челси".Фото: REUTERS
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Лондонский "Челси" в нынешнем сезоне под началом Фрэнка Лампарда проводит настоящую "перезагрузку", неплохо выступая в АПЛ и пробившись в плей-офф Лиги Чемпионов. "Бавария" же - довольно грозный для лондонцев соперник. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Челси - Бавария 25 февраля 2020.

Статистика личных встреч Челси - Бавария 25 февраля 2020

3 раза команды играли между собой в Лиге Чепионов. Дважды в 2005 году и в финале 2012 года. Весной-2005 команды обменялись победами в четвертьфинале, а в мае спустя семь лет "Челси" выиграл Лигу Чемпионов в Мюнхене в серии пенальти.

Прогнозы букмекеров на матч Челси - Бавария 25 февраля 2020

Больше шансов у мюнхенской "Баварии" на победу.

Прогноз на матч Челси - Бавария 25 февраля 2020

"Бавария" добьется победы над "Челси".

Время начала матча Челси - Бавария 25 февраля 2020

Матч Челси - Бавария 25 февраля 2020 года в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Челси - Бавария 25 февраля 2020

Прямую видеотрансляцию матча Челси - Бавария можно посмотреть 25 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Челси - Бавария 25 февраля 2020

Трансляция матча Челси - Бавария 25 февраля 2020 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 23:00 по московскому времени.

Челси - Бавария 25 февраля 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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