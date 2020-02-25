Челси - Бавария 25 февраля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу

Лондонский "Челси" в нынешнем сезоне под началом Фрэнка Лампарда проводит настоящую "перезагрузку", неплохо выступая в АПЛ и пробившись в плей-офф Лиги Чемпионов. "Бавария" же - довольно грозный для лондонцев соперник. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Челси - Бавария 25 февраля 2020.

Статистика личных встреч Челси - Бавария 25 февраля 2020

3 раза команды играли между собой в Лиге Чепионов. Дважды в 2005 году и в финале 2012 года. Весной-2005 команды обменялись победами в четвертьфинале, а в мае спустя семь лет "Челси" выиграл Лигу Чемпионов в Мюнхене в серии пенальти.

Прогнозы букмекеров на матч Челси - Бавария 25 февраля 2020

Больше шансов у мюнхенской "Баварии" на победу.

Прогноз на матч Челси - Бавария 25 февраля 2020

"Бавария" добьется победы над "Челси".

Время начала матча Челси - Бавария 25 февраля 2020

Матч Челси - Бавария 25 февраля 2020 года в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Челси - Бавария 25 февраля 2020

Прямую видеотрансляцию матча Челси - Бавария можно посмотреть 25 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Челси - Бавария 25 февраля 2020

Трансляция матча Челси - Бавария 25 февраля 2020 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 23:00 по московскому времени.