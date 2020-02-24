Главврач инфекционной больницы Татарстана, куда доставлены пассажиры с лайнера Diamond Princes: Состояние всех - удовлетворительное. Температура - в норме

Как уже сообщалось, в минувшую субботу в Казань самолетом МЧС России были доставлены 8 пассажиров японского круизного лайнера. Всех их разместили в Республиканской клинической инфекционной больнице имени профессора А. Ф. Агафонова.

Несколько часов назад я позвонил главврачу этого лечебного учреждения Марату Гатауллину. Правда, разговор был очень коротким...

- Марат Ринатович, добрый вечер!

- Здравствуйте!

- Это Гамов - из «Комсомольской правды» из Москвы. Буквально на минутку...

- Ладно.

- Ладно?

- Но - все официально, давайте! Все. До свидания...

- Да, конечно, все официально. Судя по вашему оптимистичному тону, у вас все в порядке?

Но ответа не последовало - то ли связь прервалась, то ли мой собеседник и в самом деле положил трубку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762475" frameborder="0"></iframe> МЧС РФ доставил на Родину наших граждан, находившихся на круизном лайнере.

Изучив всю официальную информацию - в том числе на сайте республиканского минздрава и, не найдя там ответы на интересующие меня вопросы, я снова позвонил главврачу.

Пришло смс-сообщение: «Сейчас не могу говорить».

В ответ я отправил смс такого содержания:

«Уважаемый Ринат Маратович! Вы мне сказали - посмотрите официальную информацию. Я посмотрел... Но там ничего нет о женщине, муж которой сейчас на лечении в Японии и который заразился коронавирусом. У женщины тоже нет температуры и все в порядке? И ещё - все пациенты содержатся изолированно друг от друга? Что мне написать?»

Вот какой комментарий я получил в ответ - тоже с помощью смс:

«Поступившим для медицинского наблюдения созданы все условия для комфортного пребывания в РКИБ. (Республиканская клиническая инфекционная больница. - А.Г.)

Если говорить о состоянии здоровья 8 поступивших в нашу больницу, то повышения температуры не зафиксировано, катаральных проявлений нет...»

НАША СПРАВКА

Катаральные явления - это ряд симптоматических признаков, которые чаще всего встречаются при простудных и вирусных заболеваниях. Основным признаком катара выступает воспаление слизистых оболочек, их отек и гиперемия – чрезмерное переполнение кровеносных сосудов какого-либо органа или части тела кровью.

«... Ведётся ежедневный лабораторный контроль, - говорится далее в сообщении. - Состояние всех - удовлетворительное.

Под контролем находится состояние здоровья медицинского персонала, задействованного в данной работе: имеются все необходимые средства индивидуальной защиты, проводится медицинское наблюдение за каждым».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762643" frameborder="0"></iframe> Россияне с Diamond Princess проходят карантин в Казани.Восемь наших соотечественников были заперты на охваченном инфекцией круизном лайнере

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