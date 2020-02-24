В Бельгии нашли фотоальбом с ранее неопубликованными фотографиями самых известных актёров мира

В Бельгии работники благотворительного магазина Opnieuw & Co случайно нашли уникальный фотоальбом со снимками самых известных актёров мира, сделанными в 1990-е годы. На всех фото звёзды запечатлены с одной и той же женщиной, бывшей владелицей альбома. В коллекции есть фото с Джонни Деппом, Патриком Стюартом, Робертом Дауни Младшим, ещё совсем юным Элайджей Вудом, Брюсом Уиллисом, Анджелиной Джоли и Киану Ривзом.

- Приятная однородность фотографий — это то, что возводит её в сферу изобразительного искусства, абсурдного шедевра. Мы видим мгновенно узнаваемых знаменитостей, год за годом позирующих снова и снова с анонимной женщиной в её смелых модных платьях с цветочным принтом и пиджаках с рисунком, - сказано в публикации портала Artnet.

Фото: facebook.com/opnieuwenco

Альбом хранит около двух сотен фотографий. Чтобы расследовать, кем может быть загадочная женщина, работники магазина попросили помочь пользователей Facebook. На одном из снимков они разглядели бейдж на одежде женщины. Он указал на то, что владелицей альбома была Мария Снейс-Лаглер, которая скончалась в 2016 году на 88-м году жизни. А также по бейджу стало ясно, что Мария была сотрудником Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA). Она состоит из около 90 членов из 55 стран мира. Именно они каждый январь проводят ежегодную церемонию вручения премии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе.

Пользователям удалось найти дочь Марии Снейс-Лаглер, альбом передадут ей в Калифорнию.

Фото: facebook.com/opnieuwenco

По фото становится ясно, что журналистка в своей жизни встретила практически всех самых влиятельных звёзд современной киноиндустрии. А может, наоборот, в Голливуде есть тайное общество тех, кому удалось сфотографироваться с Марией Снуэйс-Лаглер?