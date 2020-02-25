Дитмар Розенталь: Пишите, пожалуйста, грамотно!

120 лет назад родился Дитмар Розенталь в городе Лодзь Российской империи. В детстве он даже не говорил по-русски, но стал человеком, который сделал что-то похожее на таблицу Менделеева для русского языка. И если сегодня говорят, что язык - развивающееся нечто и поэтому глупо препятствовать массовому желанию называть «кофе» в среднем роде, мне хочется отослать всех именно к таблице Менделеева: открываются новые элементы, но основы остаются прежними.

Будущий профессор начал учиться в Москве только в 1916 году. В семье до этого говорили по-немецки и по-польски, обучали другим языкам. Дитмар Розенталь знал двенадцать, а изначальную карьеру сделал на итальянском. Именно по этой специальности он окончил

Московский университет. В вузах страны долго пользовались его учебниками по итальянскому. Известно, что Розенталь считал русский самым сложным из тех, которые он выучил.

Намешано было много в двадцатом веке. Хотелось навести порядок хотя бы в речи. Ему это удавалось даже в ту пору, когда создавалось советское телевидение. В школе для дикторов ТВ и радио на факультете журналистики МГУ Розенталь оказался учителем Игоря Кириллова. И многих других, чья речевая, даже интонационная безупречность при работе в кадре была и остается как предметом восхищения, так и объектом пародий.

Так получилось, что моя подруга и однокурсница встретилась в 1994 году с Дитмаром Розенталем для интервью. Тогда мы испытывали чувство зависти: такая фигура, такая легенда! В том же году, в конце июля, он скончался и был похоронен на Востряковском кладбище в Москве. Подруга вспоминает сегодня очень одинокого худенького человека маленького роста в типичной профессорской старой московской квартире, заваленной книгами по горло. Человека с почти отказавшими ногами, у которого вся семья (сын и замужняя внучка) живет отдельной жизнью. Его речь была не слишком оживленной, сказывался возраст, но задавать по два раза вопросы, увеличивая громкость, не приходилось. Человек за девяносто сохранил безупречный слух к речи, к нашему языку и к тому, как расставлены ударения.

Кстати, «Пишите, пожалуйста, грамотно» - это название его, розенталевского, пособия. Но оно вышло уже после смерти, дополненное, а при жизни его труды назывались более категорично. Справочник, справочник, справочник. Сухая теория. «Слитно или раздельно», «Прописная или строчная». Циркуль и транспортир не должны цвести буйным цветом. С ними нужно работать. Как и с таблицей умножения или Менделеева.