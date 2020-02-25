Ранняя весна разбудила сурков в Московском зоопарке

В Московский зоопарк пришла весна. Из-за потепления и таяния снега сурки проснулись раньше времени - 19 февраля. Самки Сара и Нагайна все еще прячутся в уютной норке и выйдут на поверхность через несколько недель, а вот самец Арчи уже вовсю облагораживает вольер.

Сайт kp.ru писал, что зверьки уснули рано - с приходом первых холодов в сентябре. Самки спрятались под землей на несколько недель раньше Арчи, который продолжал ремонтировал "домик" соломой" и выметать сор из коридоров. Лишь приведя территорию в порядок, он закрыл вход в нору пробкой и земли и травы.

Сотрудники зоопарка рассчитывали, что не увидят обитателей вольера раньше марта, но, видимо, шести месяцам отдыха зверькам было вполне достаточно.

"Эти животные чутко ощущают перемену температуры и просыпаются только тогда, когда приходит потепление. После длительного сна сурки возвращаются к привычному образу жизни постепенно", - приводятся слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой на сайте учреждения.

По ее словам, в первые дни после пробуждения грызуны ведут себя очень осторожно, изучают обстановку и оставляют свежие метки на земле. Им пока особо не нужна еда, поскольку нужно истончить слои накопленного на зиму жира, но сотрудники зоопарка все равно подкармливают зверьков свежим салатом и овощами.

За несколько дней после выхода из спячки Арчи уже успел расчистить выходы из норы от сухой травы и глины и теперь часто греется на солнце. Посетители могут увидеть его в утренние часы и днем. Уличный вольер расположен на старой территории зоосада рядом с серыми балтийскими тюленями и венценосными журавлями.