Осужденный за мошенничество экс-директор ФСИН Александр Реймер выйдет по УДО

Центральный районный суд Калининграда принял решение освободить из колонии условно-досрочно (УДО) бывшего директора Федеральной службы исполнения наказания Александра Реймера. Того самого Реймера, что с 2009 по 2012 года построил себе в Москве кабинет с джакузи размером в 1000 кв.м и был арестован за махинации с "золотыми браслетами" на сумму в 2,2 миллиарда рублей.

- Решение было принято судом еще 20 февраля. Реймер просил об УДО еще в весной 2019 года, но тогда суд отклонил его ходатайство, - отметили в пресс-службе суда, - Но выйти на волю в ближайшие дни он не сможет. Решение суда вступит в силу через пять дней, если его оно не будет опротестовано прокуратурой.

- Но как это стало возможно, если в 2017 году Реймер был осужден Замоскворецким судом Москвы к 8 годам колонии общего режима?

- Задержали Реймера и его сообщников весной 2015 года и сразу заключили под стражу. С этого момента и нужно отсчитывать срок заключения. Выходит, что он находится в заключении 5 лет, - пояснили "Комсомолке" во ФСИН России.

- При наличии положительных характеристик из колонии, если заключенный отбыл большую половину срока суд может рассмотреть положительно прошение, но при условии, что заключенный погасит все иски. Но ведь суд Москвы также обязал Реймера выплатить штраф в 800 тысяч рублей. Он выплатил его?

- В 2017 году апелляционная инстанция (Мосгорсуд) подтвердила приговор в части 8-летнего срока для Реймера, но убрала штраф, - уточнили в суде.

Выходит, что Реймеру больше ничего не мешает выйти на свободу. Если только решение суда не опротестует прокуратура Калининградской области.

Напомним, Реймер обвиняется в том, что в 2010-2012 годах мошенническим путем с соучастниками похитил более 2,7 миллиарда рублей, которые были выделены ФСИН из бюджета на системы контроля, то есть «электронные браслеты» для подследственных, которые находятся под домашним арестом. Закупка браслетов шла по ценам, завышенным в 6 раз. Стационарная часть системы слежения стоимостью 19 тысяч рублей закупалась за 108 тысяч, а мобильная часть - сам «электронный браслет» - вместо тех же 19 тысяч рублей - брали по 128 тысяч. При этом браслеты собирались на предприятиях, которые не имели производственных площадей и персонала. Аферу Реймер прокручивал с подельниками, которые также получили внушительные сроки.

После ареста выяснилось, что бывшего начальника ФСИН коллеги величали не иначе, как "Сашей Самарским". Он любил хорошее виски, передвигался на бронированном "Мерседесе" за 30 миллионов рублей с вооруженной охраной, а прославился тем, что безуспешно домогался своей секретарши.

- Поспешная "реформа", которую начал во ФСИН Реймер была не ради реформы, - заявил "КП" экс-депутат Госдумы четырех созывов Сергей Абельцев.

- Надо было проверять не только контракты по "электронным браслетам" и закупке питания, - говорит Абельцев. - Стоило проанализировать документы по строительству и ремонту зданий, закупки вооружения, обмундирования, автомобилей, системам видеонаблюдения. Годовой бюджет ведомства был порядка 150 миллиардов рублей.