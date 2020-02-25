Дело Мо Фара: легенду британского спорта заставили признаться в мелких допинговых грехах

Легенда британской легкой атлетики Мохаммед Фара вынужден был признаться в нарушении антидопинговых правил. Нарушение в принципе не особо страшное. Но, возможно, признание в маленьких грехах избавить четырехкратного олимпийского чемпиона от более пристального внимания антидопинговых служб.

Несколько месяцев Мо Фара отражал атаки, и в каждом интервью рассказывал, что готов к перепроверке любых своих проб. Но вот канал ВВС вытащил на свет историю участия чемпиона в Лондонском марафоне 2014 года. И оказалось, что там не все чисто. Легендарный бегун тайно делал инъекции L-карнитина. Причем при содействии главного врача сборной Великобритании.

Инъекции L-карнитина, да еще и в столь небольших дозах в которых признался Мо Фара – так себе нарушение. По большому счету этот препарат по эффекту сравним со скандальным мельдонием, с той лишь разницей, что ВАДА его не запрещает. Но если спортсмен колет L-карнитин, то он обязательно должен об этом указать в специальном бюллетене. Мо Фара на лондонском марафоне 2014 года никаких пометок не сделал. Почему? Вот это интересно больше всего. Чего боялся легендарный бегун, что не рассказал о четырех легальных инъекциях антидопинговым службам? Сам он объясняет это забывчивостью, но как-то странно не помнить об уколах перед таким важным стартом.

Пока ВАДА никак не отреагировала на признание Мо Фары. И не факт, что за забывчивость последует какое-то наказание. Но это откровение легенды британского спорта последовало в разгар другого скандала. Сейчас бывший тренер чемпиона Альберто Салазар обвиняется уже в не столь безобидных допинговых нарушениях, но уже с другими спортсменами. Там тоже все очень интересно. Полное подозрений Американское антидопинговое агентство хотело перепроверить пробы Мо Фара, но нарвалась на непонимание своих английских коллег. Те заявили, что не отдадут пробы своей легенды, пока не получат доказательств употребления им допинга.

Так что теперь все это смахивает на сделку со следствием. Мо Фара признается в каком-то мелком нарушении, и все остаются довольны. Легенда остается легендой, а допинговые следователи, не сумевшие поймать его на крупняке, тоже вроде как не посрамлены.

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