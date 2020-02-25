Российские ученые запатентовали механизм для сбора космического мусора

Научно-образовательный центр Амурского госуниверситета получил первый университетский «космический» патент - на механизм вывода тралов для сбора космического мусора. Устройство может быть размещено в наноспутнике формата CubeSat 3U. Механизм обладает компенсационными возможностями для гашения импульсов от пружин и является универсальным, позволяя выполнять не только захват космического мусора, но и вывод полезной нагрузки, например, космических парусов, антенн связи.

Согласно проекту собранный спутником мусор будет уничтожаться в плотных слоях атмосферы. Немаловажно, что выводы спутника формата CubeSat 3U на орбиту имеет низкую себестоимость и зачастую осуществляются попутной нагрузкой.

Полезную модель разработали студенты Научно-образовательного центра Амурского госуниверситета космических специальностей — Артем Гладков, Алена Комарова, Анна Кизима и Валерия Скрипаленко. В декабре прошлого года проект по использованию спутников формата CubeSat 3U для сбора космического мусора занял третье место на VI Открытом фестивале технического творчества с международным участием «Технофест-2019» в Комсомольске-на-Амуре.

— Каждый проект, который представляют наши студенты на российских и международных конкурсах, — это результат длительной коллективной работы. За прошлый год участники проектных групп нашего Центра пять раз становились победителями престижных соревнований. Учитывая масштаб и значимость мероприятий, этими победами нельзя не гордиться, — отмечает директор НОЦ кандидат физико-математических наук Дмитрий Фомин.

Отметим, что 5 июля 2019 года с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б», которая вывела на расчетные орбиты несколько научно-образовательных спутников формата CubeSat, в том числе принадлежащий АмГУ спутник «АмурСат» («АмГУ-1»). Поэтому есть основания надеяться, что предложенная молодыми учеными идея не останется «на бумаге», а будет в скором будущем применена на практике.

Накопление на околоземной орбите обломков вышедших из строя аппаратов, космических зондов и их обломков является одной из главных проблем, с которой столкнулось человечество при освоении ближнего космического пространства. Оно угрожает дальнейшему освоению человечеством ближнего космоса, поэтому решение проблемы мусора на околоземной орбите требует принятия неотложных мер.