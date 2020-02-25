Развод с Екатериной Климовой сильно изменил Гелу Месхи

Летом 2019 года Екатерина Климова развелась со своим третьим мужем Гелой Месхи. Бывшие супруги не называли причину расставания. При этом им удалось разойтись без скандалов. И если актриса буквально расцвела после судьбоносного шага, то ее бывший возлюбленный, похоже, никак не может оправиться от пережитого. Ведь, как ни крути, развод - это всегда стресс. Причем для обоих.

Гела Месхи в отличие от многих знаменитостей крайне редко обновляет свой блог. Поэтому каждое новое фото, размещенное в аккаунте звезды, становится настоящей сенсацией. Так произошло и на этот раз.

Бывший муж Екатерина Климовой напугал поклонников свежим снимком. Внешний вид артиста, по словам фолловеров, оставляет желать лучшего. Гела сильно изменился после развода - похудел и постарел, да и вообще выглядит каким-то изможденным.

gela_mesxi Гела Месхи

"Похудел?", "Постарел-то как!", "Гела, отдыхай больше и не грусти, все будет хорошо", "Гела, где красивые щечки?", "Выглядит постаревшим и уставшим", "Выглядит уже пугающе", - переживают подписчики актера. Многие настолько беспокоятся за Гелу, что открыто спрашивают Месхи о состоянии его здоровья и предполагают, что перемены во внешнем виде актера связаны с его разводом.

Напомним, Екатерина Климова и Гела Месхи познакомились на съемках фильма "Волчье солнце". В 2015 году артисты поженились. Вскоре у них родилась дочь Белла. В 2019 году году появилась информация, что в отношениях пары не все гладко. Тогда Месхи опроверг эту новость. Однако 17 июня стало известно, что Климова все же подала на развод с молодым супругом. После этого появились предположения, что Гела закрутил роман с молодой красавицей Катрин Асси. Якобы это и стало причиной расставания.

Позже Екатерина взяла вину за неудавшийся брак на себя. Она рассказала, что работа и воспитание четырех детей отнимало у нее все время. Основной причиной своего развода она считает тот факт, что нет физической возможности сразу сесть и поговорить. В этом случае обиды копятся и разрастаются, как снежный ком.

"Наверное, моя личная жизнь не складывается из-за перфекционизма. Слишком много сил, энергии уходит из семьи вовне, а отношения мужчины и женщины подразумевают самоотдачу, сосредоточенность друг на друге. По моему мнению, быть хорошей женой, оставаясь отличной матерью и востребованным профессионалом, невозможно. По крайней мере, у меня это до сих пор не получилось", - посетовала Климова.