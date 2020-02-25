2020-02-25T14:46:27+03:00
Спорт

Овечкину подарили сетку от ворот

Российский хоккеист забросил в нее свою 700-ю шайбу в НХЛ
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Александр Овечкин продолжает оставаться главным ньюсмейкером в североамериканском хоккее.Александр Овечкин продолжает оставаться главным ньюсмейкером в североамериканском хоккее.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Александр Овечкин продолжает оставаться главным ньюсмейкером в североамериканском хоккее. После того, как Яви с женой побывал на рождественском приеме у Трампа, в его жизни произошло еще несколько примечательных событий.

В январе Александр Великий побил несколько рекордов результативности, а совсем недавно достиг отметки в 700 голов, забив его в ворота «Нью Джерси Девилс». «Дьяволы», которые выиграли этот матч (3:2), подарили Овечкину сетку от тех самых ворот, куда и залетела юбилейная шайба.

Любопытно, что почти в тот же день Александр получил еще один подарок - «Вашингтон» выменял у «Монреаля» его друга и партнера по сборной России Илью Ковальчука. Похоже, владелец столичного клуба Тед Лонидис готов пойти на все ради своей главной звезды.

А вчера в официальном Твиттере клуба появилась еще одна новость — жена Александра Анастасия ждет второго ребенка. Кто-то из болельщиков уже отметил, что из сетки от ворот можно будет сделать колыбель для малыша…

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Лучшие снайперы НХЛ

Годы выступления - Голы

1. Уэйн Гретцки (1979-1999) 894

2. Горди Хоу (1946-1980) 801

3. Яромир Ягр (1990-2018) 766

4. Бретт Халл (1985-2006) 741

5. Марсель Дионн (1971-1989) 731

6. Фил Эспозито (1963-1981) 717

7. Майк Гартнер (1979-1998) 708

8. Александр Овечкин (2005-н.в.) 700

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Челси - Бавария 25 февраля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Футбол, матч Челси - Бавария 25 февраля 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 25 февраля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Наполи - Барселона 25 февраля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Футбол, матч Наполи - Барселона 25 февраля 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 25 февраля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Елена Вяльбе: Вечером Большунов уже мог объективно общаться и разговаривать
Президент федерации лыжных гонок России рассказала «КП» - как ошиблись с мазью в гонке на 30 км классикой, в результате чего Александр Большунов вместо победы занял на «Ски тур» лишь седьмое место [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Зеленский назвал себя "дрессированным псом" на встрече с шахтерами
Замминистра здравоохранения Ирана признался, что инфицирован коронавирусом
Полиция Греции подавила протесты против строительства лагерей для мигрантов
Премьер-министр Италии обвинил руководство больницы в распространении коронавируса
Киев рассматривает три «закрытые» версии авиакатастрофы под Тегераном
Туроператоры не ожидают массовых отказов от поездок в Италию из-за коронавируса
Зеленский поручил до мая погасить долги по зарплате шахтерам или без жалованья останутся министры
Умер Хосни Мубарак - лидер Египта, свергнутый революцией 2011 года
Центробанк продлил на два года нулевую комиссию за переводы физлиц по номеру телефона
Россияне не пострадали в результате наезда автомобиля на людей на карнавале в Германии
«Он был выдающимся военачальником»: Путин принес соболезнования родным маршала Язова
Рейтинг "аварийных" регионов России: больше всего ДТП в Туве
АТОР: прекращены продажи туров в Китай, остальные направления открыты
Власти Турции запретили ввоз в страну электронных сигарет и их компонентов
Самолет экстренно сел в Анкаре из-за подозрения на коронавирус у пассажира
Военный историк рассказал о вкладе Язова в развитие вооруженных сил
На Украине предложили "вычистить" библиотеки от книг времен СССР
ВЦИОМ: Больше 60 процентов россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции
Лавров призвал выработать меры по предотвращению силового противостояния в космосе
Песков: работа по сделке ОПЕК+ продолжается, решений не принято
Бизнесмена из Камеруна обмотали пленкой в самолете из-за поддельной визы
Более тысячи человек изолировали на Канарах в отеле, где у постояльца обнаружили коронавирус