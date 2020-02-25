Овечкину подарили сетку от ворот

Александр Овечкин продолжает оставаться главным ньюсмейкером в североамериканском хоккее. После того, как Яви с женой побывал на рождественском приеме у Трампа, в его жизни произошло еще несколько примечательных событий.

В январе Александр Великий побил несколько рекордов результативности, а совсем недавно достиг отметки в 700 голов, забив его в ворота «Нью Джерси Девилс». «Дьяволы», которые выиграли этот матч (3:2), подарили Овечкину сетку от тех самых ворот, куда и залетела юбилейная шайба.

Любопытно, что почти в тот же день Александр получил еще один подарок - «Вашингтон» выменял у «Монреаля» его друга и партнера по сборной России Илью Ковальчука. Похоже, владелец столичного клуба Тед Лонидис готов пойти на все ради своей главной звезды.

А вчера в официальном Твиттере клуба появилась еще одна новость — жена Александра Анастасия ждет второго ребенка. Кто-то из болельщиков уже отметил, что из сетки от ворот можно будет сделать колыбель для малыша…

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Лучшие снайперы НХЛ

Годы выступления - Голы

1. Уэйн Гретцки (1979-1999) 894

2. Горди Хоу (1946-1980) 801

3. Яромир Ягр (1990-2018) 766

4. Бретт Халл (1985-2006) 741

5. Марсель Дионн (1971-1989) 731

6. Фил Эспозито (1963-1981) 717

7. Майк Гартнер (1979-1998) 708

8. Александр Овечкин (2005-н.в.) 700