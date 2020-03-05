Не только ради красоты: чем грозят лишние сантиметры на талии

Когда размер имеет значение

Вряд ли можно достичь консенсуса в вопросах красоты. А вот норма окружности талии, критически важная для здоровья, рассчитана для обоих полов.

По мнению специалистов, окружность талии должна составлять не более 94 см для мужчин и не более 80 см для женщин¹. Большие значения этого показателя говорят о наличии абдоминального ожирения² — специфического типа скопления жира в области живота и талии. Для него характерно отложение жира не только в подкожной клетчатке, но и вокруг внутренних органов (так называемый висцеральный жир)³.

Простая математика

Казалось бы, первый признак ожирения — избыточный вес. Не случайно для его диагностики часто используется так называемый индекс массы тела (ИМТ). Он рассчитывается как отношение массы тела, выраженной в килограммах, к квадрату роста в сантиметрах.

Считается, что в норме ИМТ должен составлять от 18 до 25 кг/м2. Именно такой диапазон значений рекомендуется в качестве целевого для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Это означает, что специалисты советуют достичь его и придерживаться на протяжении всей жизни, ведь лишний вес является фактором риска многих заболеваний. Среди них сахарный диабет, атеросклероз, артериальная гипертензия, некоторые виды рака и другие.

Но, оказывается, при абдоминальном типе отложения жира лишних килограммов может и не быть. При этом известно, что такой тип ожирения часто сопровождается многочисленными нарушениями метаболизма, главным образом, жирового и углеводного обмена. Такой феномен получил даже специальное название — «парадокс ожирения», а сочетание нарушений, которые сами являются факторами риска опасных заболеваний, стало называться метаболическим синдромом.

Признаки метаболического синдрома

Метаболический синдром диагностируется при наличии нескольких признаков (как минимум двух). К ним относят:

• абдоминальное ожирение;

• нарушение жирового обмена, которое проявляется повышенным уровнем холестерина в крови, избыточной массой тела или ожирением;

• повышенный уровень глюкозы в крови (гипергликемия), сопровождающий инсулинорезистентность или сахарный диабет 2 типа;

• повышение артериального давления (артериальная гипертензия) и некоторые другие.

Ситуация ухудшается и за счет дополнительных факторов риска, например, курения, недостаточной физической активности, питания с преобладанием рафинированных углеводов и жиров животного происхождения, благодаря чему синдром часто называют «синдромом изобилия».

Невидимые спутники

Главная опасность таится в том, что повышение уровней холестерина и глюкозы в крови длительное время протекают бессимптомно. Обнаружить их можно только с помощью лабораторных скринингов. Но, к сожалению, чаще всего пациент попадает в лабораторию только когда негативные последствия метаболического синдрома дают о себе знать.

Так, например, более половины россиян живут с повышенным уровнем холестерина в крови (выше 5 ммоль/л). Среди последствий — развитие сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и их осложнения — инфаркт миокарда и инсульта. 54% пациентов не подозревают наличие у них сахарного диабета 2 типа. Последствия — повреждение и нарушение функций глаз, почек, сосудов и сердца, нервов.

Как вылечить синдром изобилия

Главная цель лечебных мероприятий при метаболическом синдроме — снизить тяжесть проявлений нарушений углеводного и жирового обменов и предупредить развитие опасных заболеваний, в первую очередь, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

Так как одним из ключевых факторов риска является избыточная масса тела и скопление жира в абдоминальной области, ведущая роль в лечении отводится рациональному питанию, адекватной физической нагрузке, отказу от вредных привычек. Снижение массы тела на 10-15% приводит к уменьшению висцерального жира и улучшает показатели жирового и углеводного обмена. А регулярная физическая нагрузка способна снизить риск развития диабета и повышенного уровня глюкозы в крови, она поддерживает общий энергообмен, помогает контролировать вес и является отличной профилактикой ожирения.

Однако полезные привычки и здоровый образ жизни не всегда могут справиться с нарушениями обмена веществ и их последствиями. В этом случае помогают специальные лекарственные средства. Одно из них — отечественный препарат Дибикор® на основе природного вещества таурина. Таурин способствует сокращению висцерального жира, благотворно действует на углеводный и липидный обмены. А некоторые исследования показали, что добавление таурина в пищу помогает препятствовать развитию ожирения и инсулинорезистентности даже на фоне питания с высоким содержанием жиров.

Дибикор® способствует улучшению обменных процессов в печени, сердце, других органах и тканях. Препарат помогает снижать артериальное давление, концентрацию глюкозы и холестерина в крови.

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1. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации VI пересмотр // Атеросклероз и дислипидемии. 2017. №3 (28). Сс. 5–22. URL: http://webmed.irkutsk.ru/doc/pdf/noa.pdf. (дата обращения: 05.02.2020).

2. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации VI пересмотр // Атеросклероз и дислипидемии. 2017. №3 (28). Сс. 5–22. URL: http://webmed.irkutsk.ru/doc/pdf/noa.pdf.

3. Кравец Е. Б., Самойлова Ю. Г., Матюшева Н. Б., Буланова А. А., Дорохова В. В., Ядмаа О. Метаболический синдром в общеврачебной практике // Бюллетень сибирской медицины. 2008. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metabolicheskiy-sindrom-v-obschevrachebnoy-praktike

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