2020-02-25T18:42:33+03:00
Дом. Семья

Привезенный на операцию бабуин сбежал из больницы с двумя самками

Каким образом животные оказались на свободе, пока не ясно [видео]
Юлия Кекова
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Участниками действия оказались бабуины - самец, ожидавший в стенах медучреждения вазэктомию, и две самки.Участниками действия оказались бабуины - самец, ожидавший в стенах медучреждения вазэктомию, и две самки.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сегодня в Сиднее из Королевской больницы был совершен "зверский" побег. Участниками действия оказались бабуины - самец, ожидавший в стенах медучреждения вазэктомию, и две самки.

Жители самого большого и старого города Австралии не растерялись, достали телефоны и запечатлели спокойно вышедших из больницы приматов на видео. Об это сообщает местный телеканал АВС со ссылкой на власти штата Новый Южный Уэльс.

Тем временем глава минздрава штата Брэд Хаззард сообщил, что бабуины во вторник были доставлены в Королевскую больницу принца Альфреда из питомника при медицинском исследовательском центре. Врачи планировали сделать 15-летнему самцу вазэктомию. Его вместе с двумя самками аккуратно перевезли, чтобы не усугублять стрессовое состояние обезьяны.

Для того, чтобы поймать животных потребовалась помощь сотрудников городского зоопарка. Как сообщает полиция штата операция по поимке бабуинов-беглецов прошла успешно. Глава минздрава добавил, что операция все-таки состоится, ее назначили на среду. После необходимой процедуры пациента вернут в питомник.

В Сиднее Королевской больницы сбежала группа бабуинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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