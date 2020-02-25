2020-02-25T19:12:22+03:00
Телевизор

Наивная провинциалка, столичный мачо, интимное видео

Мелодрама "От любви до ненависти" поведает о злоключениях скромной девушки из маленького городка
Артем ГУСЯТИНСКИЙ
Поделиться:
Добрая Катя даже не подозревала, каким подлецом окажется красавчик Дима. Фото: Кадр из фильма.Добрая Катя даже не подозревала, каким подлецом окажется красавчик Дима. Фото: Кадр из фильма.
Изменить размер текста:

Сериалы канала "Россия" принято ругать за простодушие и даже некоторую отсталость - мол, 21 век на дворе, а нам продолжают впаривать истории про доярок и медсестер, ищущих свое женское счастье где-то на лесных опушках. Однако новый минисериал "От любви до ненависти" готов в пух и прах разнести доводы скептиков. Судите сами - все беды в жизни главной героини, работающей, кстати, совсем не дояркой, начались с видео, снятого на смартфон и выложенного в интернет. Согласитесь, звучит остро, актуально, современно. А уж если добавить к этому, что видео носит пикантный характер, станет совсем горячо. Впрочем, обо всем по порядку.

Итак, молодая красавица Катя живет в небольшом городе, преподает хореографию и мечтает о большом и светлом чувстве. Катю обхаживает местный денежный мешок, но делает это грубовато, в стиле "лучше меня ты здесь все равно никого не найдешь". Воспитанной и образованной девушке такие замашки не по душе, она ждет чего-то настоящего, и это настоящее, как кажется Кате, появляется в ее жизни в лице симпатичного столичного бизнесмена Дмитрия. Дима обещает наивной провинциалке красивую жизнь с поездками в Европу, и даже сам отчасти верит в ту лапшу, которую щедро навешивает на симпатичные девичьи ушки. Увы, прежде всего парня интересуют деньги, поэтому, чтобы начать в городе бизнес, ему необходимо договориться с главным местным дельцом - тем самым грубияном, которого отшила Катя. Так и рождается коварный план по уничтожению репутации заносчивой недотроги: Дима в обмен на будущие инвестиции снимает на телефон свои любовные утехи с Катей, а его бизнес-партнер выкладывает все это в Интернет и тем самым мстит девушке за отказ.

Разумеется, весь город теперь считает Катю падшей женщиной, она вынуждена уехать. Но если вы думаете, что мы рассказали вам содержание всего фильма, то, поверьте, вы ошибаетесь - все самое интересное и душераздирающее еще впереди.

О том, как опасно доверять смазливым столичным кавалерам, нам расскажут Дана Абызова (Катя) и Александр Давыдов (Дима). Также в фильме снимались Наталия Денисенко, Дарья Легейда, Роман Мацюта, Александр Заднепровский и другие заслуженные мастера мыльнооперного жанра.

"От любви до ненависти"

Россия 1, 29 февраля, 20.40

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Украинские депутаты предлагают разрешить выступления в Раде на русском языке
Российские туристы стали отказываться от путевок в Италию из-за коронавируса
Госсекретарь США обвинил Иран в сокрытии "важной информации" о распространении коронавируса
Пятерым грозит от 5 до 8 лет тюрьмы за беспорядки в Новых Санжарах
В Испании тысячи сельхозпроизводителей на тракторах вышли на протесты
Коронавирус добрался до туристической Каталонии и Швейцарии
Один человек погиб и один ранен при взрыве заминированного террористами автомобиля в столице Сирии
УЕФА может отменить или перенести Евро-2020 из-за коронавируса
Олимпиаду 2020 угрожают отменить из-за коронавируса
Чиновницу из Индонезии призвали уйти в отставку за слова о рисках забеременеть в бассейне
Роухани рассказал о ситуации с коронавирусом в Иране
Власти Таджикистана усилили контроль на границе с Афганистаном из-за коронавируса
В ВОЗ обнаружили очаги распространения коронавируса, не связанные с Китаем
Расправа над "Япончиком": СК вычислили второго участника убийства
Россиянин поставил рекорд по задержке дыхания подо льдом
В Германии выросло число пострадавших от наезда автомобиля в толпу в Фолькмарзене
США начнут тестировать вакцину против коронавируса