Наивная провинциалка, столичный мачо, интимное видео

Сериалы канала "Россия" принято ругать за простодушие и даже некоторую отсталость - мол, 21 век на дворе, а нам продолжают впаривать истории про доярок и медсестер, ищущих свое женское счастье где-то на лесных опушках. Однако новый минисериал "От любви до ненависти" готов в пух и прах разнести доводы скептиков. Судите сами - все беды в жизни главной героини, работающей, кстати, совсем не дояркой, начались с видео, снятого на смартфон и выложенного в интернет. Согласитесь, звучит остро, актуально, современно. А уж если добавить к этому, что видео носит пикантный характер, станет совсем горячо. Впрочем, обо всем по порядку.

Итак, молодая красавица Катя живет в небольшом городе, преподает хореографию и мечтает о большом и светлом чувстве. Катю обхаживает местный денежный мешок, но делает это грубовато, в стиле "лучше меня ты здесь все равно никого не найдешь". Воспитанной и образованной девушке такие замашки не по душе, она ждет чего-то настоящего, и это настоящее, как кажется Кате, появляется в ее жизни в лице симпатичного столичного бизнесмена Дмитрия. Дима обещает наивной провинциалке красивую жизнь с поездками в Европу, и даже сам отчасти верит в ту лапшу, которую щедро навешивает на симпатичные девичьи ушки. Увы, прежде всего парня интересуют деньги, поэтому, чтобы начать в городе бизнес, ему необходимо договориться с главным местным дельцом - тем самым грубияном, которого отшила Катя. Так и рождается коварный план по уничтожению репутации заносчивой недотроги: Дима в обмен на будущие инвестиции снимает на телефон свои любовные утехи с Катей, а его бизнес-партнер выкладывает все это в Интернет и тем самым мстит девушке за отказ.

Разумеется, весь город теперь считает Катю падшей женщиной, она вынуждена уехать. Но если вы думаете, что мы рассказали вам содержание всего фильма, то, поверьте, вы ошибаетесь - все самое интересное и душераздирающее еще впереди.

О том, как опасно доверять смазливым столичным кавалерам, нам расскажут Дана Абызова (Катя) и Александр Давыдов (Дима). Также в фильме снимались Наталия Денисенко, Дарья Легейда, Роман Мацюта, Александр Заднепровский и другие заслуженные мастера мыльнооперного жанра.

"От любви до ненависти"

Россия 1, 29 февраля, 20.40