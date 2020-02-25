Вечерние игры Гагариной и Авербуха

Hollywood Game Night ("Голливудский игровой вечер") - именно этот проект, уже семь лет идущий в американском телеэфире, взяли за основу создатели программы "Дело было вечером". Напомним, сначала российская адаптация заокеанского оригинала выходила на Первом канале и называлась "Подмосковные вечера", а затем получила новое название и место жительство - СТС.

Как известно, в каждом выпуске соревнуются две команды, состоящие из знаменитостей, но подчиняющиеся совсем не звездным капитанам (это обычные зрители, попавшие в шоу через строгий отбор). Команды участвуют в различных веселых конкурсах, ну а победителям достается приз - полмиллиона рублей. Рулит процессом ведущий Михаил Шац - на Первом канале эти функции выполняли Роман Юнусов и Алексей Лихницкий, известные как сестры Зайцевы.

В первый день весны шоу возвращается в эфир со вторым сезоном, в котором никаких принципиальных изменений в правилах мы не увидим. Зато понаблюдаем за новыми героями, среди которых Полина Гагарина, Роза Сябитова, Тимур Родригез, Ёлка, Екатерина Волкова, Юлианна Караулова, Митя Хрусталёв, Влад Топалов, Анфиса Чехова, Алексей Ягудин, Юлия Ковальчук, Александр Незлобин, Евгений Папунаишвили, Александра Савельева, Лукерья Ильяшенко, Илья Авербух, Виктор Добронравов, Влад Лисовец и Денис Никифоров.

В свежих выпусках перед участниками будут ставить непростые задачи - например, им придется объяснять слова со связанными руками, угадывать известных людей по детским рисункам и решать множество других забавных проблем.

«Дело было вечером», 1 марта, 23:20, СТС.