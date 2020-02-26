В спа идут одни мужики: на какие жертвы идут звезды, чтобы нравиться поклонницам

Дремучие представления о том, что «мужчина должен быть могуч, усат и волосат», почти в прошлом. Звезды нашего шоубиза дадут фору дамам в разговорах о косметике и модных брендах. Да, порой это кажется немного странным. Да, не всегда это смотрится по-мужски для сторонников традиционных ценностей. Но женщинам нравится (а целевая аудитория звезд - женщины). Мы выяснили, на какие ухищрения идут мужчины, чтобы сохранить красоту и привлекательность.

Интарс БУСУЛИС, 41 год

- Давным-давно мне кто-то сказал: «Если у тебя длинные ногти, значит, люди будут думать, что ты вор», - вспомнил участник телепроекта «Голос» в разговоре с «КП». - Поэтому маникюр и педикюр я делаю регулярно - сам, дома. Мои рецепты молодости - это, во-первых, качественный сон, во-вторых, выпивать как можно больше воды утром. А после душа мне особенно нравится пользоваться маслом для бороды - обязательно попробуйте! После него она не чешется.

Интарс БУСУЛИС.Фото: Олег ЗОЛОТО

Филипп КИРКОРОВ, 52 года

- У меня от природы хорошая кожа, мне все эти кремики до одного места. И волосы всегда были прекрасные - это одно из моих звездных достоинств, - похвастался недавно артист. - Но есть одна замечательная процедура, которой я пользуюсь, - ксенон. Полчаса в этом ксеноне, и ты снова молодой, словно возвращаешься с того света!

К слову, ксеноновые ингаляции появились в салонах красоты и лечебных центрах в начале 2010-х. Суть в том, что пациент дышит через специальную маску ксеноном - благородным газом без цвета и запаха, который содержится в атмосфере в малой концентрации и обладает мощным терапевтическим эффектом. Говорят, процедура не только омолаживает, но и избавляет от стресса, головных болей, вялости и нарушений сна. Стоит, правда, недешево - от 6000 рублей за одну процедуру.

Филипп КИРКОРОВ.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дима БИЛАН, 38 лет

Певец даже на гастролях не пропускает процедуры красоты. Так, однажды в Новосибирске наш единственный победитель «Евровидения» сам выбрал салон и по телефону записался к мастеру.

- Иду на массаж пальчиков, - скромно признался подписчикам артист. Но в итоге пробыл на процедурах аж пять часов.

- Дмитрий заказал микс: массаж тела, лица и педикюр. Ему сделали десятипроцентную скидку, и в итоге Билан заплатил за все 16 400 руб., - рассказала прессе управляющая.

Дима БИЛАН.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Евгений ПЕТРОСЯН, 74 года

С молодой женой и личной помощницей Татьяной Брухуновой (ей 31 год) Евгений Ваганович и сам стал моложе.

- Петросян рядом с ней действительно омолодился, - поделились коллеги юмориста. - Таня начала его водить не только на гламурные мероприятия, но и в бутики, салоны красоты. По ее совету ему колют ботокс. Он посвежел, морщинки расправились... Она сказала ему: «Ты должен отдыхать только на спа-курортах! Я в этом разбираюсь». Он и сам всегда увлекался массажем лица и ног. Но Брухунова подсказала ему самые последние новинки косметологии, что надо делать уколы красоты. И он теперь постоянно ходит на масочки, уход за лицом, педикюр.

Евгений ПЕТРОСЯН.Фото: Instagram.com

Иосиф ПРИГОЖИН, 50 лет

Продюсер и муж певицы Валерии уверен, что мужчинам надо равняться на слабый пол в вопросах ухода за собой: мол, именно поэтому женщины живут дольше.

- Я одно время пытался публично делиться мыслями об уходе за собой, - рассказал Пригожин «КП». - Но земляки (продюсер родился в Махачкале. - Ред.) меня не поняли: мол, чего это он маникюр делает, «петух», что ли? Вот почему так? Кто сказал, что под ногтями должна быть грязь? Правильное питание, уход за кожей и спорт меняют не только внешность, но и здоровье. У меня, например, есть средства для рук, антивозрастной крем для лица: это в юности можно было не замечать недостаток коллагена и всего остального, а сейчас уже не получится. Я пользуюсь мужской косметикой швейцарского бренда, основанной на натуральных продуктах, не считаю постыдным зайти в салон красоты. А вообще у меня всегда рядом любимая женщина, могу и у нее что-то позаимствовать - мы не брезгуем. Правда, с кремами небольшая проблемка, особо не обмажешься - у меня повышенная лохматость. Да, я шерстяной, хотя сразу и не подумаешь!

Иосиф ПРИГОЖИН.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Николай БАСКОВ, 43 года

Несколько лет назад «золотой голос» начал употреблять пищевые добавки - инновационную разработку российских ученых, которую рискнул испытать на себе. - Около года я принимал этот «эликсир молодости», сдавал анализы. И только убедившись, что никаких побочных эффектов нет, решил помочь ученым выпустить эту систему омоложения, - делился Басков с «КП». - Это не только пищевые добавки, а целая система продления жизни и борьбы со старением. Например, кремы против морщин. Для нас, артистов, которые почти каждый день используют грим, это нужная штука. У меня все коллеги, кстати, просят этот крем и капсулы на основе пептидов, которые замедляют старение кожи. Все хотят быть молодыми!

Николай БАСКОВ.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А КАК У НИХ?

Криштиану Роналду не стесняется говорить о своей бьюти-одержимости: постоянно постит фото в масках для лица или селфи в самом естественном виде. Для своего дома 35-летний футболист приобрел криокамеру, чтобы с помощью холода восстанавливать мышцы и суставы прямо на дому. Кроме того, он пользуется кремом для депиляции, а увлажняющий лосьон наносит минимум дважды в день.

Криштиану Роналду.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рики Мартин использует патчи и маски на всех возможных частях тела: лице, руках, губах. Отчет о проделанных процедурах можно увидеть в Инстаграме 48-летнего певца, где он частенько публикует фото в самом естественном виде и выглядит не больше чем на 25.