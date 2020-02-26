Лион - Ювентус 26 февраля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Французский "Лион" начинает плей-офф Лиги Чемпионов домашним поединком против "Ювентуса". Вечером 26 февраля станет ясно - справятся ли лионцы с Криштиану Роналду. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Лион - Ювентус 26 февраля 2020.
Статистика личных встреч Лион - Ювентус 26 февраля 2020
Осенью 2016 года команды играли между собой в Лиге Чемпионов на групповом этапе. В Турине была ничья 1:1, а вот дома "Лион" проиграл 0:1.
Прогнозы букмекеров на матч Лион - Ювентус 26 февраля 2020
Чуть больше предпочтения отдают "Барселоне".
Прогноз на матч Лион - Ювентус 26 февраля 2020
"Барселона" - фаворит этой встречи.
Время начала матча Лион - Ювентус 26 февраля 2020
Матч Лион - Ювентус 26 февраля 2020 года в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть матч Лион - Ювентус 26 февраля 2020
Прямую видеотрансляцию матча Лион - Ювентус можно посмотреть 26 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени на Матч! Футбол 1.
Трансляция матча Лион - Ювентус 26 февраля 2020
Трансляция матча Лион - Ювентус 26 февраля 2020 года состоится в прямом эфире на Матч! Футбол 1 с 23:00 по московскому времени.
Лион - Ювентус 26 февраля 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU