Вопрос дня: Будете ли вы менять свои планы на отдых из-за коронавируса?

Сергей ШЕСТОВ, президент организации ветеранов «Вымпела»:

- Я от коронавируса дачей защищен. Никаких планов ни я, ни дети по выездам не строили на этот год. В семье никто не паникует. Сам я в Китае не был - и вряд ли поеду. Но бывал в подобных краях - ничего там не впечатлило...

Сергей БАБУРИН, бывший вице-спикер Госдумы:

- Хожу без маски. Отдыхаю в России. Есть планы по Европе - в марте и июне. Отменять не собираюсь. Но если там аэропорты закроют - пешком не пойду. А в остальном - чихать я на это все хотел.

Михаил ШМАКОВ, глава Федерации независимых профсоюзов России:

- Планы менять не собираюсь. Ни на какие поездки в Европу или в Азию я не рассчитывал.

Дмитрий ПУЧКОВ (Гоблин), переводчик:

- Пока бушевала эпидемия, я съездил во Вьетнам, вернулся 22 февраля. Там нет истерики. Китайцы выезд закрыли - и во Вьетнаме все было хорошо. Из 10 встреченных отдыхающих 8 человек были русскими. Что касается Европы - это не коммунистический Китай, где все четко и понятно. В Европе спасения не будет. И сам я в Европу в этом году не еду.

Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель Гидрометцентра:

- Планы не меняю. Предполагал, что отпуск мой пройдет на даче в Подмосковье. Если бы предложили поехать в Европу - ответ, скорее всего, был бы нет.

Сергей ГОЛОВ, президент Союза турагентств:

- Китай закрыт на время. Страдает бронирование на этот год. Никто не знает, сколько это продолжится. Люди переносят на более поздние сроки бронирование. Экскурсионные туры в Италию на ближайшие месяцы под угрозой. А лично я отдыхаю в России.

Леонид, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Планировали летние ватерпольные сборы в Болгарии или Сербии, но теперь, похоже, опять поедем в Белоруссию...