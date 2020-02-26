"Это был заговор на смерть": Дану Борисову жестко высмеяли и разоблачили на шоу Шепелева

Недавний скандал между Даной Борисовой и Еленой Хангой получил неожиданное продолжение. Телеведущие знакомы много лет, работали вместе в программе "Принцип домино". Казалось, звезды экрана хорошо ладят. Однако неожиданно Борисова обвинила коллегу в... колдовстве. Ханга все инсинуации, конечно, опровергала, но Дана не унималась. В итоге звезды прошли проверку на детекторе лжи.

Дана Борисова считает, что именно из-за козней Елены Ханги у нее начались проблемы с наркотиками. Скандальная телеведущая уверена - коллега использовала против нее черную магию. По словам блондинки, женщина сделала куклу вуду, чтобы ей навредить, а также насыпала ей в туфли землю с кладбища, дабы навести порчу.

"Я была уже третьей ведущей. Двух предыдущих девушек Елена выжила из программы, это открытая информация. Я обвиняю ее в колдовстве. Она мне завидовала, моему внешнему виду, потому что я моложе, ухоженнее", - рассказала Борисова в эфире шоу "На самом деле".

Блондинка вспомнила, что Елена получала лучшую одежду на съемках, могла позволить себе летать бизнес-классом на выпрямление волос в Париж. По словам Борисовой, она часто слышала, как Ханга шептала что-то себе под нос и приговаривала.

danaborisova_official Дана Борисова обвинила Елену Хангу в колдовстве

Однажды, как поведала Дана, случилось страшное. Она почувствовала песок в туфлях, когда была на съемках. После окончания эфира оказалось, что кто-то насыпал ей землю в обувь.

"Консультант по магии мне сказала, что это могильная земля. Это был заговор на смерть", - огорошила она заявлением телеведущего Дмитрия Шепелева.

После этого в студии появилась сама Ханга, которая все это время находилась за кулисами. Она заверила, что никогда не обращалась к магии и экстрасенсам, чтобы кому-то навредить. Елена заявила, что не желала Дане зла, а лишь помогала ей. "На полном серьезе на эту тему говорить нельзя", - развела руками экс-ведущая "Принципа домино".

Эксперты в студии сошлись во мнении, что это Борисова завидует бывшей коллеге. В какой-то момент гости передачи, а также ведущий Дмитрий Шепелев засмеялись и заявили, что Дана все преувеличивает. По их словам, Елена никак не виновата в том, что блондинка начала употреблять наркотики.

"Дмитрий, не вижу ничего смешного. Вы один ведете передачу, поэтому вам ничего не угрожает. А я вела с темнокожей, которая летала в парижские кварталы, читала всякую ерунду, а я после этого угодила в рехаб!", - эмоционально отреагировала Дана.

lenakhanga Когда Дана Борисова обвинила меня в колдовстве, я не придала этому значения

И Дана Борисова, и Елена Ханга прошли детектор лжи, чтобы расставить все точки над i. Проверка на полиграфе показала, что Елена никогда не наводила порчу и не занималась колдовством. Зато выяснилось, что подобными вещами промышляла сама Дана. Она прибегала к помощи экстрасенсов, чтобы провести магический ритуал против знакомых и коллег. Более того, телеведущая утвердительно ответила на вопрос, правда ли, что она выдумала историю с колдовством Ханги. Также стало известно о неприязни Борисовой к Елене.

"А почему?", - изумилась Ханга. Но ответа так и не получила. Уже после эфира Елена написала в блоге: "Мне нечего скрывать и очень хотелось с помощью детектора это подтвердить".