Новый возлюбленный Наоми Кэмпбелл моложе нее на 21 год

Наоми Кэмпбелл в мае отметила 49-летие, но совершенно не собирается уходит на покой. «Черная пантера» по-прежнему участвует в самых престижных мировых показах мод, очаровывая дизайнеров своей неувядаемой красотой. Более того, супермодель по-прежнему кружит головы мужчин гораздо моложе себя. Новое увлечение манекенщицы - 28-летний рэпер Дамини Огулу, известный под псевдонимом Burna Boy. Возлюбленный модели на 21 год моложе нее, но пару эта значительная разница в возрасте абсолютно не смущает.

Впервые Наоми и Дамини заметили вместе в Лондоне на вечеринке в честь вручения премии Brit Awards. Рэпер и супермодель не отходили друг от друга, так что всем присутствующим стало ясно, что они – пара. Затем влюбленные появились вдвоем в в лондонском баре ресторана Chiltern Firehouse. Пару тогда засекли папарацци, и Наоми пришлось оправдываться: «Я просто люблю афроамериканских музыкантов и хорошую музыку».

Новое увлечение манекенщицы - 28-летний рэпер Дамини Огулу, известный под псевдонимом Burna Boy.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Однако окружение звезды подиума уверяет, что дело тут вовсе не в музыкальных пристрастиях Наоми. Темнокожая модель покорила сердце молодого музыканта, который от нее без ума. Более того, манекенщица даже принялась публично критиковать организаторов музыкальной премии «Грэмми» после того, как Дамини Огулу не получил ни одного приза, хотя номинировался сразу в нескольких категорях. «Черная пантера» обвинила жюри премии в пристрастии.

Впрочем, ни Наоми, ни ее новый бойфренд пока не комментируют их роман. Манекенщица всегда неохотно высказывалась о своей личной жизни, предпочитая держать свои личные отношения за семью печатями.

- Я никогда не комментирую свою личную жизнь,— говорила Кэмпбелл. — Это же просто безумие обсуждать сегодня одного, завтра — другого. Кто там следующий? Мне самой уже интересно. Все эти истории невероятные и очень смешные. Я просто живу своей жизнью, и все.

В последний раз, когда Наоми позволила себе демонстрировать свои чувства на публике, был ее роман с российским бизнесменом Владиславом Дорониным. Их отношения длились с 2008 по 2012 год. Для ветреной темнокожей красавицы это просто рекорд – она никогда не отличалась постоянством. Ради русского миллиардера Наоми даже переехала в Москву и попыталась полюбить русскую зиму, блины с икрой и водку. Но в итоге то ли Наоми устала от их отношений, то ли Доронин решил заменить ее более молоденькой моделью, но пара все-таки рассталась.

Cупермодель по-прежнему кружит головы мужчин гораздо моложе себя.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В свои годы Наоми по-прежнему позволяет себе сниматься без одежды и демонстрировать на подиуме практически обнаженную грудь. Не так давно она стала звездой новой рекламной кампании британского дизайнера Вивьен Вествуд. Для рекламы новой коллекции эпатажного модельера Наоми рискнула сняться обнаженной. На фото манекенщица предстает полностью без одежды: на ней только туфельки и роскошная шляпа. Образ дополняет роскошная грива (это парик, известно, что своих волос у Наоми практически нет). Модель смело демонстрирует упругие ягодицы и красивую грудь.

В недавнем интервью британскому Vogue Наоми Кэмпбелл призналась, что лишь с годами стала такой уверенной в себе. Она долго не могла примириться со своим телом и отказывалась верить в то, что она красавица. На подиуме она страшно смущалась и комплексовала - чего уж говорить об обнаженных фотосессиях.

- Только с годами я стала ценить себя и принимать такой, какая я есть, - рассказывала она.