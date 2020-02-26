2020-02-27T17:16:47+03:00
Общество

В Москве предложили отказаться от одноразовой посуды на массовых гуляниях

Экологи считают, что забота об окружающей среде важнее удобства и дешевизны пластика
Анна ГЛАДКИХ
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Практика отказа от одноразовой посуды на массовых мероприятиях уже применяется в регионах РоссииПрактика отказа от одноразовой посуды на массовых мероприятиях уже применяется в регионах РоссииФото: Евгения ГУСЕВА
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Запрет на использование одноразовой посуды следует ввести на массовых городских мероприятиях в Москве, считает президент АНО «Центр поддержки эколого-социальных программ «Устойчивое развитие» Наталья Розина.

- По большому счету нет никаких потребностей на городских мероприятиях кормить людей из одноразовой посуды. В результате будут выкидываться и пищевые отходы, и одноразовая посуда, что может навредить экологии. Плюс такую посуду из-за запаха могут попытаться съесть животные, что тоже для них плохо, - рассказала экоактивист РИАМО.

- Должна быть обычная посуда. Мы понимаем, что что-то может разбиться, что-то могут украсть. Но для экологии это все равно безопаснее, - подчеркнула Розина, предлагая запрет официально закрепить в правилах проведения городских мероприятий.

Отметим, что практика отказа от одноразовой посуды на массовых мероприятиях уже применяется в регионах России. Так, в Удмуртии национальный праздник Гербер в этом году решено встретить, отказавшись от использования предметов, причиняющих наибольший вред окружающей среде. А в декабре 2019 года правительство Удмуртской Республики издало распоряжение об ограничении пластика на массовых мероприятиях.

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