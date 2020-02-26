Изучаем Россию из окна поезда и учимся печь хлеб

Наталья Куртова

«Шимми, или Потерянный мир» 5+

Издательство «Аквилегия-М», 2020 г.

Многие дети верят, что игрушки живые: чувствуют, думают. И уж наверняка по ночам у них своя жизнь. А может, так оно и есть? Главный герой книги - плюшевый медведь Шимми («Швейное изделие медведь. Плюшевая игрушка»). На фабрике медведю забыли пришить ухо, но это его совсем не огорчает. Шимми, как маленький ребенок, познает мир. Узнает новые слова, учится чувствовать, помогать, любить, знакомится с другими игрушками. Шимми, а вместе с ним и все читатели узнают, что неваляшки отнюдь не глупые дурочки. Что доброе слово и зебре приятно. А ради спасения друзей можно рискнуть самым дорогим.

Книга получилась трогательной. Возможно, вам придется читать ее ребенку перед сном вновь и вновь. Но она того стоит!

«Шимми, или Потерянный мир»

«Ральф против интернета» 10+

Издательство «Комсомольская правда», 2020 г.

Перед нами первый номер журнала «Мульт-читалка», который наверняка увлечет тех, кто любит играть в компьютерные игры. Все персонажи как раз оттуда. Приключения у них виртуальные, хотя и происходят на бумажных страницах.

...Громила Ральф и его подруга Ванилопа фон Кекс попали в интернет - огромный и захватывающий новый мир - в поисках запасного руля для игры «Сладкий форсаж». Они должны успеть купить последний оставшийся в магазине экземпляр и вовремя вернуться обратно, ведь без них все пойдет кувырком. Читателям надо помочь Ральфу и Ванилопе выбрать маршрут и построить свой сюжет. Главное - не упустить время, ведь если замешкаться, то Ванилопа останется без своей игры.

Внутри книги - постеры с главными героями, которыми можно украсить свою комнату.

«Ральф против интернета»

Кир Булычев

«Алиса Селезнева и тайна третьей планеты» 6+

Издательство «Малыш», 2020 г.

Ох как зачитывались книжками фантаста Кира Булычева (настоящее имя писателя Игорь Можейко) в конце прошлого века! Запоем, под одеялом с фонариком, на переменках и на уроках! Востоковед, специалист по Бирме, Игорь Всеволодович писал удивительные произведения. Его самая известная героиня Алиса Селезнева появилась в 1965 году, и с тех пор ее приключения не заканчиваются. Про тайну третьей планеты снят мультик, но в книге-то все было куда интереснее!

Напомним сюжет: Алиса вместе со своим папой и капитаном Зеленым отправляется в экспедицию на корабле «Пегас» в поисках животных с других планет. Будет все: удивительные секреты из мира космозоологии, погони и схватки с пиратами.

«Алиса Селезнева и тайна третьей планеты»

Александра Литвина, Аня Десницкая

«Транссиб. Поезд отправляется!» 6+

Издательство «Самокат», 2020 г.

Транссиб многие называют одним из чудес света. Идея построить железную дорогу, которая будет пересекать всю Россию с запада на восток, родилась еще в XIX веке. Ее появление изменило все! С одного конца империи можно было быстро добраться до противоположных рубежей, а также доставить все необходимые грузы.

Книга «Транссиб. Поезд отправляется!» расскажет историю железной дороги, поделится лайфхаками (генеральный партнер РЖД), порадует забавными картинками и интересными фактами.

В книге четыре главы, созданные по географическому принципу - Европа и Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. «По пути следования» читатель увидит множество станций, узнает об их достопримечательностях, о количестве жителей, а также об их привычках и местных традициях.

В создании книги участвовали 76 человек, живущих по всему протяжению Транссиба. Два года они присылали свои истории, рисунки и фото. Именно они и рассказали о своих родных местах. А это значит, что у нас в руках самый точный и, несомненно, самый душевный путеводитель!

«Транссиб. Поезд отправляется!»

Наталья и Антон Корнышовы

«Дикие пекари» 16+

Издательство «Комсомольская правда», 2020 г.

Конечно, эта книга больше подходит для взрослых. Но ведь дети тоже любят готовить. И могут вместе с родителями испечь дома хлеб.

Почему «Дикие пекари»? Дикие - те, кто не добавляет дрожжи в тесто, а печет на закваске. Авторы книги - Наталья и Антон Корнышовы, по мнению многих, лучшие пекари в столице!

Рождение хлеба - интересный процесс. И небыстрый. Чем-то похож на заботу о живом существе. Сначала надо будет поставить закваску, «кормить» ее и наблюдать, как она превращается в живую массу. Даже запах у нее меняется...

Выбирайте понравившийся рецепт и делайте хлеб по своему вкусу - бородинский, фруктово-ореховый, чиабату. Кстати, на закваске можно приготовить пирожки, блинчики, улитки.

Рецепты, разумеется, прилагаются.

«Дикие пекари»

«Дисней. Холодное сердце. Книга для разглядывания с заданиями» 0+

Издательство «Комсомольская правда», 2020 г.

Сразу две развивающие книжки в жанре виммельбух (с немецкого Wimmelbilderbuch переводится как «книга со скрытыми картинками»). Они тренируют внимание, логику и зрительную память. Их можно «читать» бесконечно, раз за разом находя что-то новое. Или соревноваться, кто быстрее найдет загаданный предмет.

Книжки созданы по мотивам полнометражных мультфильмов «Холодное сердце» и «Холодное сердце II» от компании «Дисней».

В первой юных читателей ждет история двух сестер, разлученных в детстве из-за опасного таланта старшей: она все превращала в лед.

Во второй книге таинственный голос зовет главную героиню Эльзу на поиски тайны своего дара.

Помимо самих сказок, здесь яркие иллюстрации и необычные задания на логику.

«Дисней. Холодное сердце. Книга для разглядывания с заданиями»

Колин Стюарт

«Из чего все сделано? Атомы и материя» 9+

Энциклопедия опытов, головоломок и удивительных фактов

Издательство «Аванта», 2020 г.

Почему мерцают звезды? Для чего нужны гормоны? Отчего случаются землетрясения? Ответы под обложкой!

В книге семь разделов: биология, химия, физика, наука о Земле и космосе, биохимия, биомедицина и биотехнологии. С каждого разворота на нас смотрят личности, продвинувшие науку вперед.

Можно изучать различные явления и законы природы, а заодно самим делать наблюдения и ставить опыты.

Например, создать свой музыкальный инструмент, научиться выделять ДНК банана или сделать радугу, не выходя из дома.

«Из чего все сделано? Атомы и материя».

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Наталия Быстрова, актриса, исполнительница роли Кити Щербацкой в мюзикле «Анна Каренина»:

Наталия Быстрова. Фото: Пресс-служба мюзикла «Анна Каренина».

- Любимой книгой в детстве был сборник сказок народов мира - прекрасные истории... и «безжалостные» иллюстрации. Например, к истории про людоедов художник нарисовал жуткие лица, и каждый раз, открывая книгу, я щекотала себе нервы. Еще среди любимых был «Электроник».

У сына (ему пять с половиной лет) среди фаворитов - «Незнайка» Николая Носова. Любит книжки с «тайными дверцами» (открываешь окошечко и узнаешь интересный факт и рассматриваешь картинку) про секреты стройки, железной дороги, климата, машин и произведения американской писательницы и иллюстратора Анны Дьюдни про ламу в красной пижаме. Читаем запоем истории про «Петсона и Финдуса» Свена Нурдквиста и «Гигантскую грушу» Якоба Стрида, русские народные сказки и, конечно, Корнея Чуковского.

Рейтинг продаж детских книг ТОП-10*

1. «Маленький принц», Антуан де Сент-Экзюпери.

2. «Гарри Поттер и философский камень», Джоан Роулинг.

3. «Коралина», Нил Гейман.

4. «Агент на мягких лапах», Фрауке Шойнеманн.

5. «Пандемониум 9. Восход багровой ночи», Евгений Гаглоев.

6. «Диппер и Мэйбл. Сокровища Пиратов Времени», Джеффри Роу.

7. «Ходячий замок», Диана Уинн Джонс.

8. «Загадка закрытого ящика», Холли Вебб.

9. «Дядя Федор, пес и кот», Эдуард Успенский.

10. «Маленькие женщины», Луиза Мэй Олкотт.

*По версии сети магазинов «Читай-город».