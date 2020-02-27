Карантин вместо отпуска: Коронавирус разлетается по миру вместе с туристами. Или вместо них?

Как там водичка в море, теплая? Похоже, в этом сезоне отпусков путешественников будет больше волновать другой вопрос: а как на курорте с коронавирусом? Эпидемия уже принесла огромные убытки авиации и турбизнесу (см. «Цифры»).

ОТДЫХ В БОЛЬНИЦЕ

Впрочем, и туризм внес весомый вклад в то, чтобы вирус из Уханя разлетелся по всему миру. Одна только история с круизным лайнером Diamond Princess чего стоит! На борту судна, превратившегося в карантинный лазарет у причала в японском порту, - больше 600 заразившихся, три пассажира скончались. Единственные россияне, подхватившие коронавирус, путешествовали как раз на Diamond Princess. Наши соотечественников со злополучного лайнера только что вернулись на родину, в Казань и Приморье. Но не домой, а на двухнедельный карантин в больницу.

Впрочем, и туризм внес весомый вклад в то, чтобы вирус из Уханя разлетелся по всему миру. Одна только история с круизным лайнером Diamond Princess чего стоитФото: REUTERS

Другой лайнер, Westerdam, вообще чуть было не превратился в неприкаянного «летучего голландца». Вышел он из Гонконга, и ни в один порт судно не пускали, везде боятся вируса! Япония, Филиппины, Таиланд, Гуам отказались принять лайнер с 1455 пассажирами и 800 членами экипажа. В конце концов Westerdam приютила Камбоджа.

Не удивительно, что после этих историй круизные компании отменили уже десятки рейсов и поменяли маршруты морских вояжей – в китайские порты суда с туристами больше не заходят.

Первая жертва Covid-19 в Европе - опять же турист. Восьмидесятилетний китаец, прилетел на каникулы во Францию.

Список можно продолжать. Но нам с вами всё же ближе к телу наши собственные отпуска. Как на них повлияет эпидемия?

ВЕНЕЦИЯ БЕЗ КАРНАВАЛА, МИЛАН БЕЗ «ЛА СКАЛА». КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Понятно, что каникулы в Поднебесной, прогулку по Великой китайской стене и релакс на пляжах Хайнаня пока отложим. Во всяком случае, так поступят 99,9% путешественников – исходя из здравого смысла, а также рекомендаций МИД и Роспотребнадзора воздержаться от поездок в Китай. Туры туда уже месяц как не продаются. Однако самолеты между Москвой и Пекином, Шанхаем и Гуанчжоу летают, хотя «Аэрофлот» и сократил число рейсов. Логично: после того, как гражданам КНР закрыли въезд в РФ, остались в основном транзитные пассажиры, которые используют Москву как место стыковки между Европой и Азией. Ну и россияне, которым дорогу в Поднебесную никто не закрывал - для них это вопрос личной ответственности и важности дела.

В Венеции раньше времени завершился карнавалФото: REUTERS

Если вирус к лету не утихомирят, какие еще города и страны окажутся на карантине? Вслед за Таиландом, куда в начале года приехало вдвое меньше туристов, чем обычно. На 43%, если быть точными. И дело не в том, что россияне боятся лететь в Тай, просто самыми многочисленными гостями там были китайцы, а у них теперь путешествия под запретом… Или Венецией, остановившей легендарный карнавал, Миланом, закрывшим театр "Ла Скала"? Кто мог предположить еще неделю назад, что путешествия в Италию окажутся под вопросом? А сейчас отпускники уже реально звонят в турагентства – как там, лететь ли нам?

Может, скоро и в самолет без справки от врача не пустят? И на пляжах Антальи все будут загорать в масках?

ЭПИДЕМИЯ ПРИЗЕМЛИЛА АВИАЦИЮ

Похоже, что мы вообще будем меньше путешествовать и летать на самолетах. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) впервые с 2003 года выпустила пессимистичный прогноз: количество авиаперелетов в 2020 году сократится на 0,6%. Хотя до эпидемии коронавируса рассчитывали на рост в 4,1%.

Одна из причин - воздушная изоляция Китая, десятки авиакомпаний туда больше не летают. Вторая – в том, что часть потенциальных пассажиров просто откажется от вояжей от греха подальше. Логика простая: в аэропорту много людей, неизвестно, где они были вчера и кто на них чихал. В воздушных гаванях России и Европы сейчас на порядок больше людей в масках, чем на улице - то есть аэропорты воспринимаются как место, где надо быть настороже.

Похоже, что мы вообще будем меньше путешествовать и летать на самолетахФото: REUTERS

НЕ ПУСКАТЬ!

Чем реально рискуют путешественники - так это перспективой провести отпуск в карантине вместо пляжей и музеев. И для этого не обязательно покупать круиз на Diamond Princess. Можно случайно оказаться в одном вагоне с чихающей китаянкой, как это случилось с пассажирами поезда Киев - Москва. Гражданку КНР с высокой температурой сняли с поезда в Брянске. В итоге у нее не то что коронавируса, даже ОРВИ не нашли. Но тринадцать попутчиков тоже отправили на карантин в брянскую больницу!

В Израиле в субботу запретили сходить на землю 180 пассажирам самолета авиакомпании Korean Air, прибывшего из Сеула в Тель-Авив. А отели страны отказались размещать 500 гостей из Кореи. Все дело в том, что у 18 корейских путешественников после паломничества на Святую Землю нашли коронавирус. И все их соотечественники теперь под подозрением…

На курортном острове Маврикий аналогичным образом поступили с самолетом из Италии. Сначала вообще никого не хотели выпускать, но потом пассажиров поделили: кто с юга Италии – так и быть, оставайтесь, купайтесь. А кто с севера, из главного европейского очага коронавируса, - возвращайтесь домой.

В Израиле в субботу запретили сходить на землю 180 пассажирам самолета авиакомпании Korean Air, прибывшего из Сеула в Тель-АвивФото: REUTERS

То же самое запросто может произойти любым самолетом или курортным отелем. Сначала из-за китайцев с температурой паниковали, теперь вот и просто из-за корейцев с итальянцами без всяких признаков гриппа. А кто из нас застрахован от того, чтобы в отпуске подхватить банальную простуду и затемпературить?

ОТДЫХАЙ, НЕ ХОЧУ?

Вернут ли деньги путешественникам, которые из-за эпидемии откажутся от купленных авиабилетов или туров? Если речь о поездке в Китай – да, без вопросов. Есть официальные рекомендации МИД и подробные разъяснения Ростуризма на этот счет. Туроператоры действительно возвращают стоимость путевок. Хотя и говорят, что желающих забрать деньги мало, лишь 15 – 20% всех, кто собирался на отдых в Поднебесную (а туры в Китай сорвались у 35 тысяч россиян). В основном же отпускники меняют направление, летят в Эмираты, на Гоа или Кубу. Мечтали же о море, что ж себя радости лишать?

Другая ситуация - с теми, кто побоится сейчас лететь в Италию, Корею, Таиланд или любую другую страну. Никаких официальных ограничений на поездки нет, за исключением Китая. А значит, деньги за авиабилет вернут в соответствии с условиями тарифа (самые дешевые билеты, как правило, невозвратные). За тур – исходя из фактически понесенных туроператором расходов.

Впрочем, не у всех уханьский вирус вызывает опасения. Есть путешественники, которые радостно пользуются возможностью сэкономить. Тур в Индию сейчас можно купить за 16 – 20 тысяч рублей (вместе с перелетом!), недельные поездки в Таиланд и Вьетнам реально найти за 25 тысяч рублей. Пятизвездочные отели на Пхукете предлагают номера на двоих за 30 – 50 евро в сутки… Появилась и масса спецпредложений на морские круизы. Мой личный фаворит после изучения скидок – круиз из Сингапура на тайский остров Пхукет за 1300 рублей (я не забыла нолик, одна тысяча триста рублей). Не полечу, но звучит заманчиво. А не полечу в том числе и потому, что авиабилеты из Москвы в Азию не подешевели, стоят как обычно, 30 тысяч рублей и больше.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России:

- Темпы бронирований на многих популярных азиатских направлениях упали, однако не катастрофически. Тем не менее, мы видим, что туристы тщательно мониторят ситуацию, делая сейчас выбор преимущественно в пользу направлений, где шансов столкнуться с гостями из Китая минимален.

Под угрозой оказалсь даже ОлимпиадаФото: REUTERS

ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ

Слетал на Хайнань? О Гоа не мечтай

Во многие популярные у наших отпускников страны перестали пускать авиапассажиров-иностранцев, которые недавно побывали в Китае. Понятно, что подряд два отпуска с перерывом в две недели мало кто себе может позволить – сначала на Хайнане позагорал, а потом на Мальдивы махнул. Но речь идет не только о туристах, но и тех, кто летит в командировки, на учебу, научные конференции, по семейным делам.

Израиль: развернут любого, кто был в Поднебесной в последние 14 дней. Мало того, не пустят на Святую Землю и тех, кто в двухнедельный срок посещал Сингапур, Гонконг или Таиланд, а также Южную Корею и Японию.

Иордания: запрет на въезд в течение 14 дней после визита в Китай.

Вьетнам, Мальдивы: запрещен въезд всем, кто в последние 14 дней был в Китае, в том числе транзитом - то есть достаточно рейса со стыковкой в китайском аэропорту.

Индия: табу жестче - для посетивших КНР после 15 января. Даже если виза в Индию, обычно либо электронная, уже получена, она будет аннулирована.

Индонезия, Сингапур, Сейшелы: закрыт не только въезд, но и транзит для пассажиров, отметившихся в Поднебесной в течение последних 2 недель.

Малайзия: не пускают только тех, кто был в провинциях Хубэй, Чжэцзян и Цзянсу в последние 14 дней.

Япония: в Стране Восходящего Солнца не ждут гостей, побывавших в провинциях Хубэй или Чжэцзян.

Южная Корея: граница закрыта для посетивших Хубэй в течение 2 недель.

Также есть ограничения на въезд на Маврикий, Филиппины, Ямайку и многие другие страны.

*По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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