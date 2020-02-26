Место под солнцем: как родинки превращаются в меланому

Меланома — одна из наиболее распространенных злокачественных опухолей кожи, и при этом одна из самых агрессивных и опасных: даже если новообразование прорастет в окружающие ткани всего на несколько миллиметров, в большинстве случаев это грозит развитием метастазов. При этом меланому легко победить, если обнаружить ее на ранней стадии: в этом случае излечивается около 90% пациентов. О профилактике и ранней диагностике заболевания и их подводных камнях мы поговорили с экспертом Лаборатории «Гемотест», врачом-дерматовенерологом, профессором, доктором медицинских наук Вероникой Мордовцевой.

Ежегодно в России диагностируется до девяти тысяч заболеваний меланомой – это около 10% всех выявленных случаев рака кожи. Меланома – это злокачественная опухоль, которая развивается из-за перерождения меланоцитов – клеток кожи, которые вырабатывают пигмент меланин, защищающий нас от действия ультрафиолетового излучения. Считается, что меланома всегда возникает из пигментных невусов (так врачи называют привычные нам родинки), но это неверно: этот вид рака чаще развивается на «чистых» участках кожи. Тем не менее, следить за состоянием родинок нужно обязательно (можно делать это самостоятельно или попросить кого-то из близких): по их виду заподозрить злокачественный процесс не сложно. Настораживать должны асимметричная форма, неровные или нечеткие края родинки, неоднородный цвет и любые изменения (например, родинка увеличилась, стала зудеть или кровоточить). В этом случае обязательно нужно обратиться за консультацией к врачу – хотя бы участковому терапевту, а желательно, дерматологу или онкологу.

Как защитить себя от меланомы

Так как меланома часто связана с повреждающим действием ультрафиолета, особенно внимательно за состоянием родинок нужно следить людям из группы высокого риска, у которых защитный меланин вырабатывается слабее. Это те, кого относят к I и II фототипам: светлокожие, голубоглазые и сероглазые, блондины и рыжеволосые люди, часто с веснушками. Однако защищаться от повреждающего действия солнечных лучей нужно всем, вне зависимости от фототипа: для этого нужно отказаться от соляриев, пользоваться солнцезащитными средствами даже в городе, а на отдыхе дополнять их светлой одеждой из натуральных тканей, закрывающей уязвимые места (шею, руки и грудь), и по возможности находиться в тени. Большую роль в развитии онкологических заболеваний играет наследственность, поэтому если меланому обнаруживали у кого-то из родственников, нужно быть особенно осторожными.

Как правильно удалять родинки

Результаты наших исследований показывают, что чаще всего злокачественные новообразования выявляются на коже туловища, примерно в трети случаев – на коже ног, около 10% приходится на кожу рук и области головы и шеи. В большинстве случаев речь идет о сравнительно небольших образованиях (в пределах 6 мм), неправильной формы, неравномерно окрашенных (в два или четыре цвета), с размытыми границами, плавно переходящими в окружающую кожу. Такие родинки обязательно нужно исследовать – просто удалить их у косметолога недостаточно.

Перед удалением родинку или образование, похожее на нее, должен осмотреть врач-онкодерматолог с помощью специального прибора – дерматоскопа. Так он сможет заподозрить злокачественные изменения, опираясь на структуру невуса, четкость его краев, степень разрастания, в том числе под кожей, и некоторые другие характеристики. Окончательный диагноз всегда ставится только после гистологического исследования – изучения под микроскопом кусочка ткани, окрашенного специальным образом – поэтому, если потребуется, врач возьмет образец и отправит его в лабораторию.

Если речь идет о лазерной коррекции, то исследования, скорее всего, не произойдет, даже если сам пациент захочет убедиться в безопасности образования: сама технология косметического удаления родинок предполагает «испарение» всей ткани родинки, поэтому изучать будет просто нечего. В этом случае высок риск, что человек удалит подозрительную родинку, расслабится и забудет про нее – а в это время в коже будет довольно быстро развиваться злокачественный процесс, угрожающий метастазами.

Зачем спрашивать второе мнение

Даже если родинка удалена правильно, а морфологическое исследование не выявило развития злокачественного процесса, иногда лучше перестраховаться: исследование заключений, которые давали специалисты-патоморфологи, показывает, что во многих случаях в них недостаточно информации для постановки корректного диагноза. Даже если речь идет о диагнозе «меланома», в результатах исследований часто не хватает данных о толщине опухоли, интенсивности деления клеток, наличия невуса-предшественника. Из-за этого больше чем в половине случаев даже диагностированного рака требовался пересмотр гистологических препаратов (так называют стекла, на которые наносят клетки, полученные из образца ткани пациента). Цена ошибки в этом случае может быть высока: если врач, проводивший исследование, принял особенности деления клеток, характерные для некоторых доброкачественных состояний, за рак, пациента направят на операцию и сложное лечение, которого можно было бы избежать. Если, наоборот, выявленный злокачественный процесс описан недостаточно хорошо, можно потерять время и начать лечить меланому недостаточно эффективными в конкретном случае средствами. Чтобы избежать неправильного диагноза и, как следствие, некорректного лечения, необходимо показать гистологический материал второму специалисту, желательно – специализирующегося на конкретной локализации рака.

Материал подготовлен при поддержке ООО «Лаборатория Гемотест»