Путь апельсина

В России обожают турецкие апельсины. Тому есть несколько причин. Турция, окружённая морями с трех сторон, обладающая прекрасным климатом и плодородными почвами, прекрасно подходит для выращивания этих плодов.

В России с нетерпением ждут урожая вкуснейших апельсинов, выращенных в Средиземноморье. Уникальный климат дает возможность практически не пользоваться удобрениями. Плодородные почвы Турции не предполагают использование химических удобрений, а теплое средиземноморское солнце и прекрасный климат как нельзя больше способствуют выращиванию замечательных плодов.

В Турции производится два типа апельсинов и один из них производится для изготовления сока. Эти апельсины созревают в ноябре и дарят нам свой головокружительный аромат. В декабре экспорт осуществляется во многие страны мира.

А как же апельсины, заботливо выращенные в Турции попадают на наши прилавки?

Производство и логистика свежих фруктов - это работа, которую необходимо осуществлять тщательно. В Турции придают огромное значение этому процессу.

Знания и опыт в области агротехники и логистики, использование самых современных технологий дают возможность производить вкуснейшие фрукты и быстро доставлять их к столу потребителя.

Что касается экспорта цитрусовых непосредственно в Россию, то он представляет собой пятую часть от всех мировых поставок. Нынешняя данность такова, что цитрусовые из Турции вытеснили с российского рынка фруктов аналогичный товар других поставщиков. Россияне сами проголосовали за них рублем, таким образом явно выразив свои предпочтения. Очевидно, что апельсины, лимоны, мандарины, грейпфруты, помело из Турции более других устроили население России по цене и вкусу.

Из года в год в будни и праздники получая качественный, богатый витаминами и клетчаткой, товар, российский потребитель доверяет турецкому производителю, утверждающему, что апельсиновые деревья все необходимое для роста и плодоношения добывают исключительно из плодородных почв, обходясь без удобрений. Кроме того, мы можем быть абсолютно уверены, что получаем самые свежие из потенциально возможных фруктов для себя.

Даже хмурым зимним утром сочные сладкие и свежие турецкие цитрусовые напомнят о солнечном лете!

Вы ни с чем не перепутаете непревзойденный аромат апельсина. Сочные дольки фрукта придают особый вкус еде. А как интересно детям отведав сочные дольки, собрать ароматную шкурку и делать из нее фигурки. Все дети перед занятиями в школе, да и взрослые тоже, обязательно должны выпить стакан свежего апельсинового сока. Он зарядит энергией на весь день. Апельсины содержат витамины: P, A, C, D и B, а также кальций, фосфор, железо, натрий, магний и белок. Это – кладезь полезных веществ. И самый естественный источник витаминов и здоровья.

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