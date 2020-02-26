Вербовщик "Правого сектора" Пирожок получил 4 года колонии

Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении активного участника украинской праворадикальной экстремистской организации "Правый сектор", запрещенной на территории России 52-летнего гражданина Украины Игоря Пирожка.

- Следствием установлено, что обвиняемый был ранее осужденза возбуждение национальной вражды, являлся сторонником праворадикальных взглядов и разделял идеи украинского национализма. В то же время Игорь Пирожок был ярым противником воссоединения Крыма с Россией и сторонником так называемого "Майдана" - антиконституционного государственного переворота на Украине, совершенного в 2014 году. Игорь Пирожок вступил в экстремистскую организацию "Правый сектор", заняв должность ее политического руководителя в Бердичевском районе Житомирской области Украины. Под псевдонимом "Роман Чирка" подсудимый создали возглавил отряд "Хорти" ("Борзые"), который занимался оказанием материально-технической помощи проукраинским группам для ведения разведывательной и диверсионно-террористической деятельности на территории Российской Федерации и в Донбассе. Кроме того, с использованием сети Интернет он размещал информационные материалы, оправдывающие идеологию терроризма, - сообщили в суде.

Пирожка задержали в апреле 2019 года на съемной квартиреФото: Оперативная съемка

По данным ФСБ России в январе 2018 Пирожок прибыл в Россию, чтобы создать в столичном регионе подпольную ячейку "Правого сектора".

- С целью распространения ее идеологии на территории России Игорь Пирожок поселился в Подмосковье, где нашел двух кандидатов на вербовку. Он попытался вовлечь их в деятельность "Правого сектора", однако последние от вступления в данную организацию отказались, заявив о противоправной деятельности Пирожка в правоохранительные органы, - говорится в материалах уголовного дела.

Во время обыска у него обнаружили экстремистскую литературу и серебряный эсэсовский перстеньФото: оперативная съемка

Пирожка задержали в апреле 2019 года на съемной квартире. Во время обыска у него обнаружили экстремистскую литературу и серебряный эсэсовский перстень. Согласно открытой информации одессит Пирожок является основателем нацистской организации "Легион "Вервольф" и организатором попытки взрыва в спорткомплексе "Олимпийский". В 90-е годы неонацист собрался там взорвать участников фестиваля неопротестанской североамериканской религиозной организации "Еврем за Исуса", чтобы дискредитировать членов "Русского национального единства" (РНЕ).

Задержанного Пирожка обвинили экстремизме и терроризмеФото: оперативная съемка

Задержанного Пирожка обвинили экстремизме и терроризме, а суд приговорил его к 4 годам лишения свободы. Отбывать наказание украинский неонацист будет в российской колонии общего режима. Но даже так ему будет запрещено пользоваться интернетом.