Как поменять старую и дорогую ипотеку на новую и дешевую

ПОШЛА ВОЛНА

Этой теплой зимой ипотечные ставки таяли прямо на глазах. После того, как Центробанк шесть раз подряд снижал ключевую ставку, все коммерческие банки снизили проценты под выдачу ипотеки до исторических минимумов.

- Выдача идет уже на уровне примерно 8,7%, а некоторые банки снизили ставку даже ниже, - рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

И судя по всему это не предел. По крайней мере, запас для дальнейшего снижения ключевой ставки у ЦБ еще есть, считают большинство экспертов. А значит, ипотека будет еще дешеветь.

Но нужно ли кусать локти тем, кто взял кредит на квартиру в прошлые годы под 11% и более? Очень часто ипотеку можно рефинансировать, то есть перекредитоваться на более выгодных условиях, под более низкий процент. Причем такую операцию можно совершить как в том банке, где эту ипотеку выдали, так и перевести кредит в другой банк.

В последние недели в России пошла волна рефинансирования ипотеки, заявили в Минфине. А премьер Михаил Мишустин поручил лучше информировать граждан о возможностях облегчить финансовой бремя обладателей жилищных кредитов. «Комсомолка» попросила ответить на самые популярные вопросы наших экспертов: доктору экономических наук, ведущему радио «КП» Никите Кричевскому и шеф-аналитику компании TeleTrade Петру Пушкареву.

1. Нужно ли бежать рефинансировать свою ипотеку именно сейчас? Или подождать более выгодных ставок?

Пушкарев: По сравнению с 2015-16 годами, когда ипотеку давали под 12-15%, сейчас настает, пожалуй, самый лучший момент. Можно посчитать: если вы брали ипотеку под 12% и ваш ежемесячный платеж составляет 30 000 рублей, то после того, как вы рефинансируете ипотеку на 9%, стандартный платеж составит 27 500 рублей. Выгода в 2500 рублей каждый месяц - это существенно для многих людей.

Кричевский: Я сам планирую рефинансироваться в ближайшее время, но советую подождать еще несколько недель. Дело в том, что Мишустин поручил до 16 марта разработать план, как упростить условия рефинансирования ипотеки. К тому же в марте новое заседание Центробанка, где, возможно, снизят ключевую ставку.

2. А в чем выгода банка? Ведь он недополучит прибыль.

Кричевский: Выгода банка в том, что он сохранит своего клиента, который при другом раскладе неизбежно уйдет в другой банк. И понятно, что банкам выгодно переманивать клиентов друг у друга, пусть даже по сниженным ставкам.

3. Могут ли отказать в рефинансировании и почему?

Пушкарев: Сейчас очень редко отказывают. Но право на это банк имеет. В первую очередь, если по ипотеке нерегулярно вносились платежи, допускались длинные просрочки, и кредитная история подпорчена. Сложности могут возникнуть, если есть явные проблемы со здоровьем: допустим, заемщик получил инвалидность. Но в большинстве случаев это решается покупкой дополнительной страховки. Еще банк может усомниться в источниках дохода заемщика, но это маловероятно, если не допускались просрочек.

Кричевский: Иногда могут отказать даже идеальному заемщику. Например, если у банка существуют внутренние проблемы. Для клиентов это дополнительный повод задуматься.

4. Будут ли дополнительные расходы при переходе в другой банк?

Пушкарев: На оценку жилья или на оформление новой страховки, как правило, тратиться не придется. Если, конечно, действие старой страховки не закончилось, но банки и так требуют продлевать страхование жилья ежегодно. Если новый банк все же требует увеличить расходы на страхование жизни и здоровья, то следует тщательно взвесить все за и против. Иногда такого рода комиссии могут съесть всю выгоду от снижения процентных ставок. Поэтому общий совет: сравнивать предложения от многих банков, и не только проценты, но и все другие условия.

Кричевский: Дополнительные комиссии могут быть на все, что угодно: на обслуживание, открытие и использование расчетного счета, внесение наличных и так далее. Даже не все юристы с ходу увидят подвох. Что уж говорить обо всех остальных гражданах. Надо не стесняться всегда задавать простой вопрос «Сколько я буду платить помимо процентов, исходя из условий договора?». В банке обязаны ответить. Если непонятно, переспрашивайте. Лучше все записывать и считать вместе с сотрудником банка.