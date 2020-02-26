2020-02-26T13:54:00+03:00
Звезды

Степаненко вспомнила венчание с Петросяном: «У него теперь другая семья!»

Артистка рассказала о переменах в жизни
Ирина ВИКТОРОВА
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Много писали, что у 66-летней Елены Степаненко скоро выйдет новая программа на ТВМного писали, что у 66-летней Елены Степаненко скоро выйдет новая программа на ТВФото: Михаил ФРОЛОВ
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Много писали, что у 66-летней Елены Степаненко скоро выйдет новая программа на ТВ. Оказалось, что речь идет о разовом ежегодном проекте. 6 марта на канале «Россия1» премьера юмористического концерта «Елена Степаненко приглашает». Накануне 8 марта Степаненко и ее друзья артисты будут шутить и веселиться.

Перед премьерой артистка разоткровенничалась. К примеру, сообщила, как похудела со 110 до 68 кг всего лишь за год. Теперь Елена Григорьевна есть по 5 раз в день маленькими порциями. Не обошлось и без признаний о личной жизни, о разводе с Евгением Петросяном. Степаненко сообщила, что дочь Петросяна, которая живет в США звала Елену Григорьевну переехать к ней. Но Степаненко ответила отказом - привыкла и не хочет покидать родину.

Елена Степаненко в интервью в журнале «Антенна» рассказала, что общалась с Евгением Петросяном после расставания, когда тот приходил забирать личные вещи: «Считаю, то, что происходит, он сам избрал: если он думает, что идет верным путем, ради бога!»

Степаненко также сообщила, что у них с Петросяном был венчанный брак. На вопрос остался ли Евгений Ваганович ее мужем перед богом - Степаненко ответила так: «Не знаю. Думаю, что нет, у него же теперь другая семья».

Елена Степаненко также рассказала, что продолжает молиться за бывшего мужа: «Как было, так и есть: в моей записке о здравии первым я пишу имя Евгений».

Степаненко мало гастролирует - может себе позволить, так как она женщина обеспеченная. Зато много путешествует, ездит в паломнические поездки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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