«Пели под «фанеру» и пропивали гонорары»: Светличная осудила певиц за жалобы на пенсию

Пенсионный флешмоб шагает по стране: дня не проходит без очередной знаменитости, рассекретившей свое пособие от государства. Так звезды (по крайней мере, часть из них) пытаются донести до чиновников проблемы российских пенсионеров, получающих зачастую мизерные суммы. Однако, кто-то просит и за себя — в этом уверена 79-летняя советская кинозвезда Светлана Светличная. Она в пух и прах разнесла эстрадных певиц, которые жалуются на маленькие пенсии. По словам актрисы, надо было раньше думать, как обеспечить свою безбедную старость.

- Они пели под фонограмму всю жизнь и при этом получали большие гонорары. Если они пропивали деньги – это их беда. Пусть сегодня не возмущаются, что у них пенсия меньше, чем у народных артистов, - поделилась Светлана Афанасьевна с сайтом Teleprogramma.pro.

Кроме того, Заслуженная артистка РСФСР хлестко высказалась о воровстве.

- Я очень не люблю, когда люди воруют. Воровство и ложь не терплю. В свои почти 80 лет просто не выдерживаю, когда слышу о подобных фактах. Помните, была такая Васильева (скорее всего, речь о Евгении Васильевой из Минобороны, отсидевшей за мошенничество в особо крупном размере. - Ред.)? А таких как она у нас и мужчин, и женщин очень много. Этих людей я ненавижу, - заявила Светличная.

«Комсомольская правда» дозвонилась артистке, но уточнять детали Светлана Афанасьевна отказалась:

- Я сегодня себя очень плохо чувствую, как квашня, извините, - призналась Светличная kp.ru.

- Кого я имела ввиду? Люди знают, о ком иногда идет речь… А то, что я такая, - да, я во всем такая, не только в вопросе пенсий.

- А свой размер пенсии вы не раскрываете? - поинтересовалась «КП».

- Мне кажется, что спрашивать об этом меня неприлично. Обо мне люди знают очень много: я столько всего пережила — и потерю мужа, и сына. И жила на какие-то гроши. Но я летала на творческие встречи, поэтому шляп у меня много до сих пор!

- Будем надеяться, что и на жизнь хватает.

- Конечно, но я так говорю, чтобы люди улыбнулись.

Напомним, в последнее время о скромных пенсиях рассказали Леонид Якубович, Александр Друзь, Лев Лещенко (говоря о супруге), Николай Расторгуев, Александр Маршал и многие другие. Из певиц о мизерных выплатах в разное время говорили Лолита, Алла Пугачева (обеим после перерасчета пенсии подняли в несколько раз) и Катя Семенова.

- Как марочнице, санитарке и делопроизводителю дали 6598 рублей. После индексации — 7900, - признавалась Семенова. - Артистический стаж никто не стал засчитывать. А московскую надбавку сняли за то, что я работающая пенсионерка.

А вот пенсия Светланы Светличной, по данным из открытых источников, составляет около 50 тысяч рублей.

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