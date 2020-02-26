Андрей Данилко: На Евровидении-2018 Украину специально наказали, отомстив за скандал с Россией

В интервью программе "Слава+", которая выходит в рамках YouTube-канала украинской радиостанции "Люкс ФМ", Андрей Данилко достаточно откровенно говорил о Евровидении, в котором, напомним, сам участвовал в образе Верки Сердючки - в 2007 году его номер на песню Dancing Lasha Tumbai занял второе место, обойдя, кстати, песню Song№1 наших девушек из группы Serebro, ставших третьими. Также Данилко уже давно, с 2016 года, является членом жюри украинского отбора на Евровидение. Соотвественно, неудачу Константина Бочарова, выступающего под псевдонимом Melovin и занявшего на Евровидении-2018 лишь 17-е место, Данилко принял близко к сердцу. И намекнул на то, что столь низкие позиции Melovin занял "с помощью" профессионального жюри.

- По зрительскому голосованию он был седьмой, он в десятке, - подчеркнул Данилко в беседе с ведущим проекта "Слава+" Славой Деминым. - Какое там жюри решает? Мы это видим? Не видим? Был же еще такой вариант, что специально наказали Украину, не дали ни одного бала. Был скандал тогда, помните? С Россией! Когда не приехала российская певица, когда там не было трансляции, а это очень большие деньги.... Ну, типа наказали. Сколько гадостей тогда на него вылили, и на меня, и я ему даже гидазепам давал, чтоб он в финале выступил, потому что реально стресс был у человека...

Артист, больше известный у нас под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, считает, что по отношению к его земляку Константину Бочарову поступили несправедливоФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Скандал, о котором говорит Данилко, связан с певицей Юлией Самойловой, которая должна была представлять Россию на Евровидении-2017 в Киеве, однако не смогла получить право на въезд в Украину из-за того, что в 2015 году выступала в Крыму. Многих тогда возмутило, что запрет коснулся именно Самойловой, артистки с ограниченными возможностями: как известно, в 13 лет она стала инвалидом 1-й группы с диагнозом «Спинальная мышечная атрофия», и с тех пор передвигается на инвалидной коляске. В итоге от России на Евровидении-2017 никого не было, а сам конкурс у нас не показывали.

Отметим также, что Melovin является победителем 6 сезона украинской версии шоу Х-Фактор, членом жюри которого также является Андрей Данилко.