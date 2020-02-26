"Это был предупредительный выстрел". Немецкая биатлонистка после обысков высказалась о Логинове

Одним из самых скандальных эпизодов чемпионата мира по биатлону 2020 года - это обыски в расположении сборной в предпоследний день турнира. И вот олимпийская чемпионка, бывшая биатлонистка сборной Германии Кати Вильхельм поделилась своим мнением по поводу этих событий.

- Почему случился этот полицейский рейд, до сих пор неизвестно. Думаю, это нормально, если есть явные причины и подозрения. Возможно, это напугает людей больше, чем просто анализ мочи в ВАДА. Это предупредительный выстрел для всех. Если кто-то ещё раз пойдёт на применение допинга при таких обстоятельствах, я не смогу этого понять, - заявила Вильхельм в интервью T-Online.

При этом, Кати позволила себе и немного порассуждать на тему допинг-прошлого Александра Логинова. В свое время он отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление запрещенных веществ, однако формально он чист перед законом. Но стоит ему победить, либо же занять высокое место - вспыхивает ненависть к нему. Вильхельм не ушла далеко от общих трендов:

- Его результаты удивили, потому что в предыдущие недели он не выступал так блестяще. Не стоит что-либо предполагать. Хотя плохое послевкусие остаётся. Чего я до сих пор жду, так это раскаяния и извинения. На соревнованиях это тоже отразится положительно. Может, он чего-то не понимал или у него не было злых намерений, - отметила в своем разговоре немка.

Напомним, что на чемпионате мира по биатлону 2020 в Антхольце россиянин Логинов занял первое место в спринте и стал третьим в гонке преследования. Это - его лучший турнир в карьере и первое золото мирового первенства.