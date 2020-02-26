2020-02-26T14:54:50+03:00
Умные вещи

ВКонтакте открывает приём заявок на участие в VK Fellowship

Это стипендиальная программа для авторов образовательных курсов по программированию
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Лауреатами станут 15 преподавателейЛауреатами станут 15 преподавателейФото: ВКонтакте
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ВКонтакте начинает принимать заявки на третий набор VK Fellowship — стипендиальную программу для преподавателей, которые создали и используют собственный курс по информатике или программированию. В этом году ВКонтакте приглашает участвовать в том числе и авторов онлайн-курсов — даже если они не работают в образовательном учреждении.

Лауреатами станут 15 преподавателей. Они получат денежные гранты в размере 120 тысяч рублей, а также поучаствуют в двух выездных образовательных сессиях: обменяются наработками, укрепят свои soft skills и вместе придумают, как сделать обучение ещё эффективнее.

Стаж и возраст не имеют значения. Ограничение одно: кандидат должен быть не из Москвы или Санкт-Петербурга, потому что VK Fellowship поддерживает учителей, развивающих IT-образование именно в регионах. Подать заявку можно до 27 марта включительно в сообществе VK Education (vk.com/edu) или на сайте стипендиальной программы (vk.com/fellowship). Итоги будут опубликованы в сообществе VK Education не позднее 26 апреля.

Елизавета Колесникова, руководитель проекта VK Fellowship:

«Классные решения создают сильные специалисты. Сейчас они на вес золота — и мы хотим, чтобы их становилось больше. Для этого нужно развивать интерес школьников и студентов к технологиям и разработке, вдохновлять ими. Именно поэтому, стремясь укрепить IT-сообщество, мы уже третий год поддерживаем учителей информатики и программирования — тех, кто когда-то увлёк профессией и наших будущих сотрудников. При этом мы считаем, что не обязательно работать в образовательном учреждении, чтобы быть Учителем. Поэтому в этом году мы приглашаем участвовать в VK Fellowship и самостоятельных авторов онлайн-курсов».

В прошлом году Команда ВКонтакте за месяц получила 206 заявок из 31 региона РФ — это почти в 2,5 раза больше, чем в первом наборе VK Fellowship. Треть претендентов обладала преподавательским опытом свыше 10 лет.

ВКонтакте поддерживает IT-сообщество и для этого регулярно проводит конкурсы, соревнования и лекции для технических специалистов. Среди проектов компании — один из крупнейших хакатонов России VK Hackathon, ежегодный чемпионат по программированию VK Cup и митапы о технической работе сервисов ВКонтакте VK Tech Talks, которые проходят в разных городах России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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