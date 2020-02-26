2020-02-26T16:12:40+03:00
Происшествия

В Москве МЧС нашли в замурованной квартире труп, пролежавший полтора месяца в целлофановом мешке

Больше всего сотрудников ведомства удивило, что мужчина запенил входную дверь изнутри, чтобы никто не смог зайти
Артем ДЕГТЯРЕВ
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В настоящее время полицией проводится проверка по факту данного происшествия и устанавливаются все детали случившегося.В настоящее время полицией проводится проверка по факту данного происшествия и устанавливаются все детали случившегося.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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24 февраля жители одного из домов по Рязанскому проспекту почувствовали в подъезде резкий неприятный запах и вызвали на место спасателей, испугавшись, что с кем-то из соседей могла случиться беда. Когда прибывшие сотрудники МЧС вскрыли дверь одной из квартир, за ними их ждала мрачная картина. Двери жилища были запенены монтажной пеной изнутри, а все окна плотно закрыты. На входе висела записка, в которой хозяин импровизированного саркофага предупреждал об опасности для всех входящих.

- Текст предупреждения гласил: "В квартире труп, который к настоящему моменту разложился. Входящим в квартиру необходимо защитить дыхательные пути." - рассказал KP.RU источник, близкий к ситуации.

Пройдя внутрь жилища, спасатели обнаружили в одной из комнат большой целлофановый пакет, отчетливо выдающий очертания человеческого тела внутри. Целлофановый мешок, ставший для мужчины саваном, был также плотно заклеен скотчем изнутри. Рядом аккуратно лежала вторая записка, пролившая свет на эту жутковатую историю.

- Во второй записке скончавшийся хозяин квартиры просил простить его за доставленные хлопоты и неудобство, указывая, что все это - он сделал сам, без принуждения. Последней волей усопшего стала просьба сжечь его труп. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что скончавшийся мужчина - 48-летний Сергей В.*, зарегистрированный и проживавший в этой же квартире один." - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что смерть Сергея В. наступила приблизительно 30-40 дней назад. Опросив соседей, полицейские установили, что именно столько другие жители подъезда и не видели Сергея. В настоящее время полицией проводится проверка по факту данного происшествия и устанавливаются все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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