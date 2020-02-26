Московские таксисты за 7 лет стали зарабатывать в три раза меньше

Специалисты Высшей школы экономики задались вопросом — как изменился спрос на такси в столице. Стали изучать данные и нашли много интересного.

Ездить на такси москвичи в последние годы стали больше. Это и интуитивно понятно, и цифрами статистики подтверждается. 7-8 лет назад, когда агрегаторы такси еще не были так популярны, жители столицы вызывали желтую машину в среднем 6 раз в месяц, а пользовались ими всего 335 тысяч человек. Но теперь, когда подать иномарку к подъезду дело нескольких прикосновений к экрану смартфона, и наши люди стали ездить на такси в булочную. Средний москвич катается с шофером раз в три дня, а число пассажиров выросло в 6 раз.

Жить сильно лучше за эти годы мы сильно лучше не стали, а значит сами поездки стали дешевле. И действительно, если средний чек в такси в 2014-м составлял 627 рублей, то в прошлом году — 484.

В минусе водители. Ученые ВШЭ утверждают, что и средняя выручка за день упала более чем на 1300 рублей, и самому таксисту из заработанного остается меньше (подробнее см. инфографику).

- За 10 лет доход водителя сократился с 72 до 23% от выручки, при этом увеличились его расходы на комиссии и аренду машины — в 3,5 раза, - говорится в исследовании.

90% водителей арендуют авто у таксопарков — за поддержание «железного коня» в форме приходится отдавать еще 3% от выручки. Благодаря распространению такой схемы массово сесть за баранки в Москве смогли приезжие.

КОМПЕТЕНТНО

Олег Амосов, председатель общественного движения «Форум такси»:

«Думали, что так больше продолжаться не может, а агрегаторы опять снижают цены»

- Еще лет 5 назад водитель такси за 8-10 часов зарабатывал примерно столько же, сколько и дальнобойщик. Только не надо было уезжать из дома на месяц. Сейчас если сравнивать две эти профессии, дальнобойщик на фуре могут получать тысяч по 100, а таксист принесет домой тысячу рублей. И это в Москве после 12-часовой смены.

Водителей стало больше в 5-6 раз. Это особенно хорошо видно на подмосковных городах. Если раньше там было 150-200 таксистов, которых все в лицо знали, то сейчас на линию выходит 600-800. И это только те люди, которые так на жизнь зарабатывают, не считая тех, кто хочет просто подкалымить.

Человек загнан в угол, у всех кредиты, долги. Даже если он один день не выйдет на линию, все посыпется. Мы и два, и три года назад думали, что бесконечно это продолжаться не может. И вот после Нового года агрегаторы опять снизили цены.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько зарабатывают и тратят таксисты

Если арендуют машину

2012

Заработок за день — 6985 рублей

Доход — 4400 рублей (63%)

Расходы на бензин — 908 рублей (13%)

Аренда авто — 1467 рублей (21%)

Отчисления агрегатору — 209 рублей (3%)

2019

Заработок за день — 5560 рублей

Доход — 1279 рублей (23%)

Расходы на бензин — 778 рублей (14%)

Аренда авто — 1946 рублей (35%)

Отчисления агрегатору — 1390 рублей (25%)

Отчисления таксопарку — 167 рублей (3%)

Если ездит на своей машине

2009

Заработок за день — 6985 рублей

Доход — 2584 рубля (37%)

Расходы на бензин — 908 рублей (13%)

Отчисления таксопарку — 3283 рубля (47%)

Отчисления агрегатору — 209 рублей (3%)

2019

Заработок за день — 5560 рублей

Доход — 2002 рубля (36%)

Расходы на бензин — 778 рублей (14%)

Отчисления таксопарку — 1390 рублей (25%)

Отчисления агрегатору — 1390 (25%)