Глава МВД Колокольцев рассказал о борьбе за чистоту рядов личного состава

"На первом плане - укрепление дисциплины законности среди личного состава, борьба за чистоту рядов. Это имеет для нас принципиальное значение. Подавляющее большинство правонарушений выявляется силами подразделений собственной безопасности", - заявил в среду на расширенной коллегии МВД глава ведомства Владимир Колокольцев.

Министр добавил, что эта работа будет продолжена, "невзирая ни на какие имиджевые потери, нами будет продолжена работа по устранению причин и условий возникновения этих явлений".

Работа в полицейского остается одной из опасных в нашей стране. Только за прошлый год при исполнении обязанностей погибли 59 полицейских, свыше 3000 пострадали. За проявленное мужество и личный вклад в обеспечение правопорядка указами Президента России государственных наград удостоен 631 человек. Ведомственными – отмечены свыше 15 500 человек.

Колокольцев упомянул о возросшем некомплекте аттестованных сотрудников, который за последние пять лет увеличился почти в два раза (если в 2012 году на каждое вакантное место претендовали 4 человека, то в 2019-м – менее двух). Особенно тяжелое положение оказалось на "земле": в патрульно-постовой службе, подразделениях уголовного розыска и по контролю за оборотом наркотиков (основная масса преступлений приходится как раз на них).

Но в МВД не торопятся опускать планку.

- Перед министерством стоит задача отбора наиболее достойных и подготовленных кандидатов. Однако, на этом фоне является крайне важной задача реализация одной из основных социальных гарантий сотрудников - обеспечение их жильем, - отметил министр.

Глава МВД России рассказал об успехах ведомства за прошлый год.

По словам министра, после упрощения приема в гражданства России, в гуманитарных целях нашими согражданами стали 500 000 жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Этот результат оказался в два с половиной раза больше, чем среднегодовой показатель за последние 10 лет! При этом полиции удалось сохранить тенденцию снижения уровня нелегальной миграции и преступности в этой среде. Наряды патрульно-постовой службы раскрыли более 63 000 преступлений, задержали свыше 3000 лиц, находившихся в розыске.

Министр отметил, что сотрудникам полиции в работе активно помогает аппаратно-программный комплекс "Безопасный город", который развивается в 1200 населенных пунктах страны.

- С внедрением современных технологий и средств видеонаблюдения, в том числе с функцией распознавания лиц в потоке, с помощью технических средств раскрыто более 19 000 преступлений, зафиксировано порядка 12,5 миллионов правонарушений, - заявил Колокольцев.