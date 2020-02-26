2020-02-26T21:11:02+03:00
Общество

«Сдвинулось с мертвой точки»: как борются со свалками в Ленинградской области

На круглом столе эксперты обсудили экологические проблемы региона, а заодно развеяли некоторые мифы о переработке мусора
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Чтобы полностью избавить регион от свалок, Ленинградская область и Петербург должны действовать сообща и вместе строить индустриальные парки. Фото: Правительство Лененградской областиЧтобы полностью избавить регион от свалок, Ленинградская область и Петербург должны действовать сообща и вместе строить индустриальные парки. Фото: Правительство Лененградской области
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Более двух с половиной миллионов тонн – с таким количеством мусора ежегодно должна справляться Ленинградская область. Причем, львиная доля отходов поступает из соседнего Санкт-Петербурга. Все это «добро» свозят на свалки – мусороперерабатывающих заводов в регионе нет. Однако полигоны хоть и огромные, но все же не резиновые, и уже в ближайшие годы они исчерпают свои возможности. Как решить эту проблему и превратить отходы в ресурс обсудили на круглом столе, посвященном различным технологиям переработки мусора.

Комплексный подход

Согласно исследованиям, проведенным в 2015 году, за 30 лет экологический ущерб на одного жителя в Петербурге увеличился в три раза, в Ленобласти – в 1,7 раз в то время, как в Эстонии и Финляндии снизился более, чем вдвое.

Как отмечает доцент высшей школы гидротехнического и энергетического строительства СПбПУ Александр Чусов, добиться такого результата этим странам помог комплексный подход к переработке мусора.

- Мы все проанализировали и поняли, с чего начинали финны и эстонцы – с выстраивания работы по четырем направлениям: законодательное, управленческое, технологическое и эколого-экономическое. И всё это по замкнутому циклу. Здесь должна быть выстроена грамотная модель работы, - поясняет Александр Чусов.

Тот же самый комплексный подход привел к тому, что Финляндия и Швеция сумели построить передовые заводы и наладить сбор мусора у населения. Теперь здесь свозят на полигоны лишь 1% отходов. Все остальное идет в работу: пластик, бумага, стекло получают вторую жизнь, все остальное становится топливом, которое потом, к примеру, сжигают в котельных.

- Нам не нужно бояться технологий. Самый большой вред – от хранения на полигонах. Опасность мусоросжигания как такового – это миф, - говорит академик РАН, профессор Леонид Вайсберг. – Проблема в другом – это самая дорогая технология, которую могут себе позволить богатые страны и города. Реальная опасность наступает, когда люди несанкционированно сжигают мусор на своих участках. Они не понимают, что делают: посылают канцерогены в чистом виде себе и соседям.

Еще один миф, который развеяли эксперты – необходимость раздельного сбора. В той же Финляндии он экономически и логистически обоснован и проводится лишь там, где есть спрос на вторсырье. В остальных случаях все без труда сделают на предприятии. Главное, положить в отдельный пакет токсичные отходы: батарейки, лампочки и тары от нефтепродуктов. Если они попадут «в общий котел», о безопасной переработке мусора можно забыть.

Работать вместе

Как подсчитали эксперты, все свалки Ленобласти можно заменить четырьмя мусороперерабатывающими заводами. По словам и.о. начальника регионального управления по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Алексея Пименова, ситуация уже сдвинулась с мертвой точки.

- Мы модернизировали полигон в Приозерске, где теперь есть полуавтоматическая сортировка мусора, - говорит он. – В ближайших планах – построить завод в Кингиссепе – здесь уже появится полноценная автоматическая сортировка. Предприятие будет рассчитано и на близлежащие районы.

Чтобы полностью избавить регион от свалок, Ленинградская область и Петербург должны действовать сообща и вместе строить индустриальные парки.

Руководитель Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Михаил Козьминых отмечает: «Очевидно, что история с полигонами заканчивается, будущее за комплексной переработкой отходов, решение по которой должны принять в тесном взаимодействии два субъекта».

Не менее важной Козьминых считает и просветительскую работу.

- Нам нужно проводить разъяснительные беседы в школах, выносить наши решения на суд населения, чтобы не было негативных настроений, - подчеркивает он. – Уже сейчас нужно готовить общественное мнение.

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